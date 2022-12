Ronaldos Worte zum WM-Abschied: "Habe hart für diesen Traum gekämpft"

Fast 24 Stunden hat Superstar Cristiano Ronaldo nach dem WM-Aus gegen Marokko geschwiegen. Jetzt meldete er sich auf Instagram zu Wort, zeigte sich natürlich sehr enttäuscht - und sprach von einem geplatztem Traum.

Die Bedeutung dieses Ausscheidens war dem portugiesischen Weltfußballer anzusehen. Die Selecao hatte nach einer über weite Strecken enttäuschenden Leistung mit 0:1 gegen den Außenseiter aus Marokko verloren und somit das Halbfinale der WM in Katar verpasst. Nach dem Schlusspfiff verschwand Ronaldo, der sich wie schon im Achtelfinale gegen die Schweiz mit der Rolle des Ersatzspielers abfinden musste, unter Tränen in den Katakomben - ein Bild, das wohl in die Geschichte eingehen wird.

Für Ronaldo platzt ein Traum

"Eine Weltmeisterschaft für Portugal zu gewinnen, war der größte und ehrgeizigste Traum meiner Karriere", schrieb der 37-Jährige in seiner ersten öffentlichen Reaktion auf das WM-Aus am Sonntag auf Instagram, "leider ist der Traum gestern zu Ende gegangen." Der fünfmalige Weltfußballer hatte bereits vor dem Turnier in Katar angekündigt, dass dies seine letzte Weltmeisterschaft sein würde.

Auch nach der schmerzhaften Niederlage glaubt der aktuell vereinslose Portugiese, der bei der WM 2026 41 Jahre alt wäre, nicht mehr an einen erneuten Anlauf. "Zum Glück habe ich viele internationale Titel gewonnen, auch für Portugal, aber den Namen unseres Landes in der Weltspitze zu vertreten, war mein größter Traum", teilte er seinen Fans mit. "Dafür habe ich gekämpft. Ich habe hart für diesen Traum gekämpft." Erfüllen wird er sich diesen nun wohl nicht mehr.

Ich würde meinen Mannschaftskameraden und meinem Land nie den Rücken zukehren" Cristiano Ronaldo

Über seine Zukunft in der Nationalmannschaft äußerte sich der 37-Jährige nicht konkret. "Im Moment gibt es nicht viel mehr zu sagen", schrieb CR7. Er hoffe nun, die Zeit könne ein guter Ratgeber sein, die es jedem erlaube, "seine eigenen Schlüsse zu ziehen". Außerdem wehrte er sich gegen den Vorwurf, nach der Reservistenrolle gegen die Schweiz mit einer Abreise aus Katar gedroht zu haben: "Ich war immer einer, der für das Ziel aller gekämpft hat, und ich würde meinen Mannschaftskameraden und meinem Land nie den Rücken zukehren", beteuerte Ronaldo. Es sei viel geschrieben und spekuliert worden. "Aber mein Engagement für Portugal hat sich nicht eine Sekunde lang geändert."

Zukunft auch auf Vereinsebene weiter offen

Auch seine Zukunft auf Vereinsebene thematisierte Ronaldo nicht. Zuletzt war der Portugiese mit dem arabischen Klub Al-Nasr in Verbindung gebracht worden. Medienberichten zur Folge liegt ein Angebot von 200 Millionen Euro Jahresgehalt auf dem Tisch. Ronaldo selbst dementierte die Transfer-Gerüchte nach dem Achtelfinalsieg über die Schweiz und bezeichnete sie als "nicht wahr".