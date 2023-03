Ronaldo wird weiter gebraucht: "Als wäre ich zum ersten Mal bei der Selecao"

Sportlich schrieb Cristiano Ronaldo zuletzt kaum positive Schlagzeilen. Doch das vorschnell herbeigeredete Ende in Portugals Auswahl ist für den 38-Jährigen noch lange nicht in Sicht.

"Ich fühle mich, als wäre ich zum ersten Mal bei der Selecao. Ich liebe es, für die Selecao zu spielen", sagte der Offensivspieler am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Lissabon. Am Donnerstagabend steigt für ebenjene portugiesische Auswahl der Auftakt in die EM-Qualifikation gegen Liechtenstein (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker).

Dass man extra erwähnen muss, dass CR7 bei Portugals Nationalmannschaft dabei ist, das gab es seit dem 20. August 2003 nicht mehr. Vor fast 20 Jahren debütierte er damals als 18-Jähriger unter Trainer Felipe Scolari. 196 Länderspiele und 188 Tore später bleibt Ronaldo das Gesicht der Selecao.

Bittere Momente als Joker

Erinnert man sich zurück an die Weltmeisterschaft in Katar, dann schien die Ära Ronaldo bei Portugals Nationalmannschaft zu Ende zu sein. Nach drei Startelfeinsätzen und einem Elfmetertor in der Gruppenphase setzte ihn Trainer Fernando Santos auf die harte Ersatzbank.

CR7 als nicht wertvoll genug in einem K.-o.-Spiel auf der größten Bühne des Fußballs - das war seit 2008 schier undenkbar, 31 Turnierspiele in Folge stand er zum Anpfiff auf dem Platz.

Ohne ihn fegten die Kollegen im Achtelfinale die Schweizer mit 6:1 aus dem Stadion - 74 Minuten schmollte er auf der Bank. Und saß im Viertelfinale gegen Marokko wieder draußen - Santos brachte seinen Edeljoker nach 51 Minuten, weil es nicht lief und die Nordafrikaner führten, doch auch CR7 vermochte dem Spiel keine Wende zu geben. Einiges sprach dafür, dass diese bittere Stunde seine letzte in der Selecao gewesen sein könnte, zumal er auf Vereinsebene ins sportliche Niemandsland zu Al-Nasr gewechselt war.

Noch lange kein Abgang bei Portugal: Cristiano Ronaldo- IMAGO/HMB-Media

Neue, alte Wertschätzung unter Roberto Martínez

Doch der Frust des Dezembers ist längst verflogen, der Oldie strahlt wieder größte Zuversicht aus - einem Trainerwechsel sei Dank. "Ich bin sehr glücklich, dass der neue Trainer und der Staff glauben, dass ich weiter helfen kann. Das ist mein Zuhause, und ich fühle mich sehr wohl hier." Der neue Coach Roberto Martínez habe ihm das altbekannte Gefühl größter Wertschätzung wiedergegeben. "Ich werde immer zur Selecao kommen, wenn ich denke, dass man auf mich setzt."

Ich werde immer zur Selecao kommen, wenn ich denke, dass man auf mich setzt. Cristiano Ronaldo

Immerhin blickt Ronaldo selbstkritisch zurück auf die WM und auch auf seine wenig erbauliche Zeit bei Manchester United. "Es ist wahr, das war eine weniger gute Phase in meiner Karriere", sagte Ronaldo und nimmt bei sich einen Lerneffekt wahr: "Ich bin dankbar dafür, einige Schwierigkeiten erlebt zu haben. Nicht nur als Spieler, sondern auch als Mensch. Ich bin jetzt ein besserer Mensch."