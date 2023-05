Ronaldo und Al-Nassr verpassen auch die Meisterschaft

Für den Klub von Cristiano Ronaldo, Al-Nassr, ist der Traum von der Meisterschaft vorzeitig geplatzt. Kontrahent Al-Ittihad ist einen Spieltag vor Schluss uneinholbar davongezogen.

Bleibt bei Al-Nassr in dieser Saison ohne Titel: Cristiano Ronaldo. IMAGO/Power Sport Images

Al-Nassr kam gegen Al-Ettifaq nicht über ein 1:1 hinaus, nach Rückstand gelang dem Tabellenzweiten nicht mehr als der Ausgleich durch den ehemaligen Hoffenheimer- und Bayern-Profi Luiz Gustavo. Weil Spitzenreiter Al-Ittihad sich gegen Abstiegskandidat Al-Fayha mit 3:0 durchsetzte und nun vor dem finalen Spieltag fünf Zähler Vorsprung vor Ronaldo & Co hat, kann der Verein vorzeitig den neunten nationalen Titelgewinn feiern.

Für Al-Nassr ist dies die zweite Enttäuschung in dieser Saison, zuvor hatte der Klub bereits den Pokalgewinn verpasst und bleibt somit ohne Titel. Die "Saudi Gazette" bezeichnete Platz zwei für das Team des mittlerweile 38 Jahre alten Superstars als "schweren Schlag für den in Riad ansässigen Klub". Andere arabische Medien sprachen gar von einem "Scheitern" Ronaldos. Der Portugiese selbst sowie sein Verein kommentierten ihr Ergebnis in der Liga bislang nicht.

Immerhin ist Al-Nassr neben Al-Ittihad und dem drittplatzierten Al-Hilal einer von drei Champions-League-Teilnehmer Saudi-Arabiens in Asien - sicherlich ein schwacher Trost für den ambitionierten Klub.