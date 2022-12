Ronaldo über Neymar-Zukunft: "Er braucht dann psychologischen Beistand"

Brasiliens Fußball-Idol Ronaldo sorgt sich um Neymar. Für die Nachfolge von Nationaltrainer Tite hat er bereits eine Vorstellung.

In seine Fußstapfen ist Neymar nicht getreten. Wieder nicht. 2002 führte Ronaldo die brasilianische Nationalmannschaft mit acht Turniertoren zum WM-Titel - dem bislang letzten des Rekordweltmeisters. Mit Neymar als Zugpferd reichte es - wie schon 2014 und 2018 - nun erneut nicht, was sichtbar Spuren beim 30-Jährigen hinterließ.

Ronaldo sieht ein Ende der Ära Neymar in der Selecao aber noch nicht gekommen. "Neymar wird mit der gleichen Lust wie immer zurückkommen", sagte der zweimalige Weltmeister auf seinem Twitch-Channel, empfahl aber auch: "Er braucht dann psychologischen Beistand, weil es einen enormen Druck auf jeden gibt, der spielt."

Auch zu einem anderen Zukunftsthema äußerte sich der ehemalige Stürmer - der Trainerfrage in der Nationalmannschaft. "Es liegen große internationale Namen auf dem Tisch und brasilianische Optionen sehe ich nicht viele", sagte Ronaldo, der aktuell Mehrheitseigner bei EC Cruzeiro ist. Einen Nicht-Brasilianer zum Nationaltrainer einzustellen, sei "kein Tabubruch", so Ronaldo weiter.

Seit dem Uruguayer Ramon Platero im Jahr 1925 haben nur Brasilianer die Selecao trainiert, das Thema wird im Land aktuell kontrovers diskutiert. "Ich unterstütze einen ausländischen Namen", so Ronaldo. In den vergangenen Tagen war unter anderem der Name des Italieners Carlo Ancelotti in brasilianischen Medien gespielt worden. Dieser hatte allerdings ursprünglich verlauten lassen, nach seinem derzeitigen Job bei Real Madrid kein neues Engagement mehr annehmen zu wollen.