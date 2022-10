Ronaldo reagiert auf Suspendierung - entschuldigt sich aber nicht

Nach seiner Suspendierung hat sich Cristiano Ronaldo (37) via Instagram zu Wort gemeldet. Das Wort "Entschuldigung" fiel dabei aber nicht.

"Respekt hat schon immer eine sehr wichtige Rolle in meinem Entscheidungsfindungsprozess gespielt", schrieb der Portugiese am Donnerstagabend in einem Social-Media-Posting. Wenige Stunden zuvor war er von Uniteds Cheftrainer Erik ten Hag für das Premier-League-Spiel gegen den FC Chelsea am Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) aus dem Kader gestrichen worden, weil er bereits vor Abpfiff der Partie gegen die Tottenham Hotspur am Mittwoch im Spielertunnel verschwunden war.

Er habe "in allen meinen Teams versucht, jungen Spielern ein Vorbild zu sein", schreibt der zum Ersatzspieler degradierte Ronaldo weiter. "Leider ist das nicht immer möglich und manchmal werden wir von der Hitze des Gefechts überrumpelt." Eine explizite Entschuldigung für sein Verhalten enthält das Posting nicht, ebenso wird ten Hag nicht erwähnt. Stattdessen beteuert CR7, er habe sich "nicht verändert" und versuche, "respektvoll meinen Mitspielern, Gegnern und Trainern gegenüber aufzutreten".

"Ich muss jetzt weiter hart arbeiten, meine Teamkollegen unterstützen und in jedem Spiel für alles bereit sein", erklärt er mit Blick nach vorne. "Dem Druck nachzugeben ist keine Option. Das war es nie. Das ist Manchester United, wir müssen zusammenhalten. Bald werden wir wieder zusammen sein."