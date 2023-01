Ronaldo ist für den Spielbetrieb registriert - Aboubakar muss wohl weichen

Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet, ist ein Termin für Cristiano Ronaldos Debüt für Al-Nassr absehbar. Der Portugiese sei bereits registriert worden, das Feld räumen muss dafür wohl Vincent Aboubakar.

Künftig auch wieder mit Ball am Fuß? Cristiano Ronaldo darf wohl bald für Al-Nassr debütieren. AFP via Getty Images

Cristiano Ronaldos Wechsel zu Al-Nassr sorgte für Medienrummel, der auch nach seiner offiziellen Vorstellung nicht abebbt. Der 37-jährige Portugiese kann aber nicht etwa mit sportlichen Leistungen für Aufsehen sorgen - dafür fehlt ihm zum einen die Spielberechtigung für die Saudi Professional League, zum anderen muss der Portugiese noch eine Spielsperre absitzen.

Zumindest eine der beiden Hürden scheint sein neuer Klub nun beseitigt zu haben. Wie die Nachrichtenagentur AFP vermeldet, soll Ronaldo bereits vor der Partie gegen Al-Tai am Freitag registriert worden sein und könnte somit bereits am 22. Januar im Heimspiel gegen Al-Ettifaq debütieren, wenn die Zwei-Spiele-Sperre abgesessen ist.

Wird wohl nicht mehr im Trikot von Al-Nassr auflaufen: Vincent Aboubakar. AFP via Getty Images

Des einen Freud ist jedoch des anderen Leid. Weil in Saudi-Arabien nur acht ausländische Profis spielberechtigt sind, stand bereits fest, dass ein Spieler von der vollen Registrierungsliste weichen muss. Zuletzt wurde darüber spekuliert, dass der usbekische Mittelfeldspieler Jaloliddin Masharipov den Verein verlassen muss, um für den Superstar Platz zu machen.

Laut AFP, die sich auf die saudi-arabische Zeitung Al-Riyadh beruft, soll die Wahl nun aber auf einen anderen Profi gefallen sein. Demnach habe der Verein den Vertrag mit Vincent Aboubakar aufgelöst. Der kamerunische Stürmer, der sein Land als Kapitän bei der WM in Katar vertreten hatte, sei im Vorfeld der Partie am Freitag über die Entscheidung in Kenntnis gesetzt worden und muss sich nun nach einem neuen Arbeitgeber umsehen.