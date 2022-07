Ronaldo fehlt auf der Sommertour: ManUnited ohne Toptorjäger in Thailand

Cristiano Ronaldo (37), der Manchester United angeblich verlassen will, wird den Red Devils aus familiären Gründen auch bei der Sommertour in Thailand fehlen.

Englische Medien berichten, der englische Rekordmeister Manchester United habe Cristiano Ronaldo aus familiären Gründen von der Reise nach Bangkok am Freitag freigestellt.

Ob der 37-jährige Portugiese, der die Red Devils angeblich verlassen will, zumindest bei der anschließenden Tour nach Australien dabei sein wird, ließ ManUnited offen. Einen vorzeitigen Abschied Ronaldos habe der Klub jedoch erneut ausgeschlossen.

Ronaldo hat bereits beim Trainingsauftakt des Teams gefehlt. Die Abwesenheit des Torjägers hatte die Wechselgerüchte angeheizt. Dem Vernehmen nach ist Ronaldo unzufrieden damit, dass Man United in der kommenden Saison nicht in der Champions League spielt und strebt deshalb nur ein Jahr nach seiner Rückkehr zu den Red Devils einen Wechsel an.

Sein Berater soll mit Vertretern des FC Chelsea, des FC Barcelona und auch des FC Bayern gesprochen haben.

Nach München wird Ronaldo aber nicht wechseln. "So sehr ich Cristiano Ronaldo als einen der Größten schätze: Ein Transfer würde nicht in unsere Philosophie passen", sagte Vorstandsboss Oliver Kahn am Mittwoch zum kicker.