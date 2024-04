Romario macht's noch einmal: Comeback mit 58 Jahren

Alter schützt vor Fußball nicht. Dachte sich Romario und schnürt noch einmal seine Fußballschuhe. Mit 58.

Im Jahr 2009 war Fußball-Legende Romario vom Sportplatz in die Politik gewechselt. Schon damals war der Weltmeister von 1994 ein gutes Stück über 40 Jahre alt. Heute ist er Senator im brasilianischen Oberhaus - aber auch Präsident des Fußballklubs America FC in Rio de Janeiro.

Eine Familienangelegenheit. Denn der Verein war einst der Lieblingsklub von Romarios Vater, kürzlich heuerte dieser Sohn Romarinho (30) an. Und um die ganze Sache rund zu machen, will Romario selbst nun wieder dem Ball hinterherjagen.

"Ich werde ein paar Spiele für meinen Herzensverein spielen. Und mir einen großen Wunsch erfüllen: einmal an der Seite meines Sohnes zu stürmen", kündigte der Goalgetter Jahrgang 1966 an. Den Statuten entsprechend, wird er für seine Einsätze einen Mindestlohn verdienen, den er jedoch umgehend an seinen Verein spenden will.

Carioca Championship oder Freundschaftsspiele?

America bestreitet ab dem 18. Mai die "Carioca Championship" in Rio de Janeiro, vom Niveau her vergleichbar mit der deutschen Oberliga. Ob es Ligaspiele sein werden, in denen Romario zu bewundern sein wird, steht noch in den Sternen.

Sein eigener Stern war einst bei Vasco da Gama aufgegangen, die PSV Eindhoven und der FC Barcelona waren die wohl prominentesten Stationen des Vollblutstürmers - Titelgewinne inklusive. Für sein Heimatland holte der Weltfußballer von 1994 neben dem WM-Pokal auch zweimal die Copa America und Silber bei den Olympischen Spielen 1988. Und Dritter bei der Beachsoccer-WM 2005 war er auch.