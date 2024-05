Roma zieht Kaufoption: Angelino verlässt Leipzig endgültig

Nun ist es also offiziell: Angelino verlässt die Bundesliga endgültig und wechselt fest zur AS Rom. RB Leipzig darf sich über eine Millionensumme freuen, die allerdings weit vom Einkaufswert entfernt liegt.

Bewegte Jahre ohne festen Standort liegen hinter Angelino. Der Spanier wurde von Stammverein RB Leipzig an die TSG Hoffenheim verliehen (33 Bundesliga-Einsätze), bei Galatasaray geparkt (19 Pflichtspiele, sechs in der Champions League) und im vergangenen Januar schließlich zur AS Rom ausgeliehen.

Beim Europa-League-Halbfinalisten hinterließ der 27-Jährige in 20 Spielen (16-mal Serie A, viermal Europa League) aber nun derart Eindruck, dass die Roma die Kaufoption für ihn zog. Fünf bis sechs Millionen Euro fließen in Richtung Sachsen, die mit Angelino unter dem Strich allerdings ein Verlustgeschäft machten.

Für zwei Millionen Euro hatte RB den Linksfuß im Januar 2020 von Manchester City ausgeliehen, um ihn zur Saison 2021/22 für etwa 18 Millionen Euro fest zu verpflichten. Für Leipzig machte Angelino insgesamt 100 Pflichtspiele, in denen ihm zwölf Tore gelangen - sieben davon in der Bundesliga.

Europa League in der kommenden Saison

"Wir freuen uns in erster Linie für Angelino, dass er in Rom nun seine sportliche Heimat gefunden hat", sagt RB-Sportdirektor Rouven Schröder. "Die Leihe war der richtige Schritt, er hat sich dort sofort zu einem absoluten Stammspieler entwickelt und starke Leistungen gezeigt."

Interesse für Angelino soll es auch aus Frankreich und England gegeben haben. Der Spanier aber entschied sich für einen Verbleib in Rom, wo Trainer Daniele de Rossi für diesen Transfer gekämpft haben soll. Nach italienischen Medienberichten verdient Angelino in der Ewigen Stadt künftig rund zwei Millionen Euro netto, zu denen Boni hinzukommen könnten.

Weil die Roma in der gerade abgelaufenen Saison nur auf Rang sechs landete - und Europa-League-Sieger Atalanta besser als Platz fünf abschnitt -, geht Angelino mit den Giallorossi in der Spielzeit 2024/25 "nur" in der Europa League an den Start.