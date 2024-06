Roma nimmt wohl Kontakt zu Hummels auf

Mats Hummels selbst gab nach dem verlorenen Champions-League-Finale an, noch "keine Ahnung" zu haben, was seine fußballerische Zukunft angeht. Sein Vertrag beim BVB läuft im Sommer aus - nun hat einem Bericht der italienischen Tageszeitung "Corriere della Sera" die AS Rom Kontakt mit dem 35 Jahre alten Verteidiger aufgenommen. Die Roma bietet Hummels demnach einen Zweijahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison an. Eine Entscheidung ist aber noch nicht gefallen.