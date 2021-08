Roma: Medienexperte Mourinho sieht es nicht als "sein" Projekt

Die Serie A kennt José Mourinho bestens - genauso den Fußball auf Europas großen Bühnen. Doch dort ist die AS Roma aktuell nicht mehr zu finden. Die Giallorossi im Schnellcheck vor dem Start der neuen Serie-A-Saison 2021/22.

Hat die Roma-Fans auf seiner Seite und will in den nächsten Jahren die "Ewige Stadt" rocken: José Mourinho. imago images/Insidefoto

Wer und was ist neu?

Er kam, sah - und will nun siegen. José Mourinho ist der neue Star der AS Rom. Nachdem die stolzen Giallorossi in den letzten Jahren etwas den Kontakt zur Serie-A-Spitze verloren haben und die Fans nach den Karriereenden von Legenden wie Francesco Totti oder Daniele de Rossi das richtige Zugpferd im Klub vermissen, könnte und soll "Mou" die Leere in der Hauptstadt so schnell wie möglich füllen. Und der Portugiese zeigt sich wie immer selbstbewusst. "Ich habe mich wirklich verbessert, seit ich Italien verlassen habe. Ich meine das ernst. Ich bin inzwischen ein besserer Coach", so der Portugiese über seine glorreiche Vergangenheit bei Inter (Triple 2009/10) sowie seine anderen erfolgreichen Stationen Porto, Chelsea, Real, Manchester United und Tottenham. Titel pflastern seinen Weg - und Titel sollen auch endlich wieder ins doch recht leere Trophäenregal der Roma (letzter Scudetto 2001, letzter Pokalsieg 2008) wandern. Dieses Selbstverständnis ist ihm implantiert - und soll nun für einen Aufschwung sorgen. Wobei Neuzugänge wie Eldor Shomurodov (CFC Genua) und allen voran Torwart Rui Patricio (Wolverhampton), der nach Jahren der Wechselspielchen endlich für Ruhe im AS-Kasten sorgen soll, helfen können.



Wie ist die Stimmung?

Zuversicht trifft es am besten. Die Verantwortlichen der Roma wissen, dass nicht alles von heute auf morgen zu erreichen ist. Doch allein die Ankunft von Mourinho schürt Hoffnung in Richtung Aufschwung, in Richtung glorreicher Zukunft, die der Trainer auch vorlebt. Sollte es gleich zum Saisonstart Erfolge geben, dürfte das nur zuträglich sein für die jetzt schon optimistische Grundstimmung.



Wie lautet das Ziel?

Die Giallorossi, die nach Jahren zunächst einmal den Verlust von Torgarant Edin Dzeko (Inter Mailand) zu verkraften haben, wollen sich über den Saisonverlauf und die nächsten zwei, drei Jahre stetig steigern. Klar ist aber auch, dass Druck auf dem Kessel ist. Mourinho steht schießlich für Erfolg - und in Richtung Champions-League-Qualifikation wird er schon jetzt schielen. Zumindest die Europa League soll es aber für den jetzt nur an der neuen Conference League teilnehmenden Klub aus der "Ewigen Stadt" werden. Außerdem wird es der Plan sein, ein zukunftsfähiges Team um das nach zwei Kreuzbandrissen wieder einsatzfähige Top-Talent Nicolo Zaniolo (22) oder auch Regisseur Lorenzo Pellegrini (25) aufzubauen. Erhofft wird zudem die schnelle Rückkehr des gefeierten Europameisters Leonardo Spinazzola (28).



Was sagt der Trainer?

José Mourinho schrieb im Vorfeld des Auftaktspiels am Sonntag (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen die AC Florenz via Instagram: "Ich war vom ersten Tag an begeistert. Und ich meine wirklich vom ersten Tag, an dem ich die Besitzer und Tiago Pinto (Sportdirektor; Anm. d. Red.) getroffen habe. Ich habe direkt ein positives Gefühl gehabt. Und das ist schon etwas Besonderes bei mir. Hier geht es um Menschliches, um Empathie. Das ist ist nicht das José-Mourinho-Projekt oder das Tiago-Pinto-Projekt, es ist das Projekt der AS Roma."



Es war nichts Interessantes dabei, um ehrlich zu sein. José Mourinho über ein Interview mit seinem neuen Klub

Freuen darf sich die Öffentlichkeit natürlich auch wieder auf den Medienexperten Mourinho, der bei Pressekonferenzen oder in Interviews gerne mal eigene Wege geht und für markige Sprüche steht. So hat er erst kürzlich nach einem Interview mit dem Klub selbst auf Instagram unter ein Bild mit einem strahlenden Gesicht geschrieben: "Ich lache, weil ich zuletzt einen Rekord von 40 Tagen ohne Interviews aufgestellt habe, in denen ich mich nur auf die Arbeit konzentriert und meine Freunde bei der Presse vergessen habe. Doch heute war der Tag ... Ich hatte ein Interview. Ihr könnt es euch ansehen. Doch es war nichts Interessantes dabei, um ehrlich zu sein. Ich liebe die Presse, hab sie vermisst."