Abraham trifft, Pellegrini fliegt: AS Rom bezwingt Udinese Calcio mit einem Wermutstropfen

Am Mittwochabend gastierte Udinese Calcio bei der AS Rom. Abraham brachte die Hausherren in Führung und erzielte rückblickend den einzigen Treffer des Spiels. Die Roma sammelt drei Punkte, wird aber im Stadt-Derby gegen Lazio auf ihren Kapitän verzichten müssen.

Den besseren Start in die Partie sollten die Hausherren erwischen, die druckvoll begannen und die Gäste weit in die eigene Hälfte drängten. Zweimal scheiterte die Roma direkt zu Beginn am Pfosten: Erst war es Mkhitaryan (5.) und dann Zaniolo, der per Kopf aus spitzem Winkel nur das Gestänge traf (8.).

Nach der frühen Doppelchance der Hausherren verflachte das Spiel und beide Teams setzen auf Sicherheit, anstatt ins Risiko zu gehen. Nachdem die Gäste um ein Haar die Führung verpassten (35.), netzte Abraham auf der Gegenseite zum verdienten 1:0 ein (36.). Udinese Calcio vergab in Person von Pussetto kurz vor dem Pausenpfiff noch die Chance zum Ausgleich (42.), wurde sonst aber nicht gefährlich.

Die Roma verteidigt die Führung

Zu Beginn des zweiten Durchgangs zog sich die Roma zurück und den Gästen eröffneten sich Räume. Udine verpasste es in der 62. Spielminute, das 1:1 zu erzielen, ehe Rui Patricio auch Deulofeus Abschluss aus kurzer Distanz parieren konnte (74.).

Doch wer dachte, das wäre der Beginn einer packenden Schlussphase, lag falsch. Die Hausherren verwalteten den Vorsprung und die Gäste ließen die letzte Präzision im Angriffsdrittel vermissen. Roma-Kapitän Pellegrini verabschiedete sich in der 89. Minute vorzeitig mit einer Gelb-Roten Karte und wird dem Team beim Stadt-Derby gegen Lazio am Sonntag (18 Uhr, LIVE! bei kicker) fehlen. Udinese empfängt am Sonntag um 15 Uhr Florenz.