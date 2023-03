Nach Kumbullas Tritt hilft auch kein Dybala-Zauber: Roma verliert gegen Sassuolo

Serie-A-Duelle mit der AS Roma sind für Sassuolo Calcio viele Jahre kein Zuckerschlecken gewesen. An diesem wilden Sonntagabend im Stadio Olimpico schafften die Neroverdi aber endlich ihren allerersten Dreier.

Das Spukhaus namens Olimpico und der hier beheimatate Klub AS Rom hat seinen Horror für Sassuolo Calcio ein wenig einbüßen müssen. Denn an diesem 26. Spieltag sollten die Neroverdi in ihrem zehnten Serie-A-Jahr tatsächlich erstmals überhaupt bei den Giallorossi siegreich sein - und das in einem denkwürdigen Duell voller Highlights.

Zunächst einmal erwischte der Außenseiter in der italienischen Hauptstadt einen Top-Start und lag dank Nachdruck und nach zwei starken Rui-Patricio-Paraden früh mit 2:0 vorn. Einfach weil Angreifer Laurienté jeweils am rechten Fleck gelauert und humorlos abgestaubt hatte (13. und 18. Minute).

Kumbullas Bärendienst

Für die Römer, die eigentlich von Beginn an mehr vom Spiel gehabt und auch mehr gemacht hatten, war das natürlich ein herber Rückschlag nach den jüngst erfolgreichen Auftritten gegen Rekordmeister Juventus (1:0) sowie dem gefeierten 2:0 im Hinspiel des Europa-League-Achtelfinals gegen Real Sociedad.

Mit Wut im Bauch reagierten die Römer, die ohne ihren gesperrten Trainer José Mourinho als auch zunächst ohne den geschonten Spielgestalter Dybala auskommen musste, deswegen. Was zum Erfolg führte: Mit einem schön anzusehenden Volley traf der junge Zalewski über Keeper Consigli hinweg zum 1:2-Anschluss (26.). Abschnitt eins endete allerdings mit einem weiteren Nackenschlag - oder vielmehr mit einer dummen Aktion: Nach einer Offensivaktion von Berardi, der an Torwächter Rui Patricio gescheitert war, legte sich Roms Kumbulla mit dem am Boden liegenden italienischen Nationalspieler an und trat diesen. Der VAR schritt ein, Referee Michael Fabbri entlarvte die Tat, zeigte auf den Punkt und zückte natürlich auch noch glatt Rot für den 2:0-Schützen der Europa League.

Dybala-Traumtor ist letztlich nur Makulatur

Weil Berardi zudem sicher verwandelt hatte, musste der Favorit mit einem 1:3 zur Pause leben - und kam aus dieser traumhaft heraus. Joker Dybala schlenzte die Kugel in bester Manier punktgenau rechts oben in den Knick, was das Olimpico beben ließ (50.). Trotz teilweise arg passiver Art verstanden es die Sassuolo-Spieler in der Folge aber, den knappen 3:2-Vorsprung geschickt zu halten, Nadelstiche zu setzen und in der 75. Minute den Deckel draufzumachen: Pinamonti wurde gut in Szene gesetzt und schloss aus spitzem Winkel ab - 4:2.

Die Messe war damit gelesen, auch wenn Wijnaldum mit seinem ersten Treffer in Form eines eleganten Hebers nochmals verkürzte (90.+4). Mehr war für die lange Zeit in Unterzahl agierenden Giallorossi aber nicht drin, weswegen die Hauptstädter vor dem Rückspiel in San Sebastian am kommenden Donnerstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) einen Rückschlag erlitten - und im Serie-A-Tableau auf Rang 5 abrutschten.

Doch nicht nur das: Erstmals überhaupt musste sich Rom in einem Duell mit Lieblingsgegner Sassuolo geschlagen geben. Im Umkehrschluss bedeutete das, dass die Neroverdi nach langer Leidenszeit und genau im 20. Anlauf erstmals drei Punkte gegen die Giallorossi einsackten. Nach zuvor vier Niederlagen sowie fünf Remis endete dieser Ergebnishorror in der Hauptstadt nun.