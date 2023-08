Belotti beendet lange Torflaute - Roma zum Auftakt trotzdem nur 2:2

Ohne ihren gesperrten Trainer José Mourinho kam die AS Roma am 1. Serie-A-Spieltag gegen US Salernitana - und das obwohl Angreifer Belotti nach über einem Jahr endlich seine ersten Ligatreffer für die Giallorossi erzielte.

Traf nach über einem Jahr endlich in der Serie A für die Roma: Andrea Belotti. IMAGO/Insidefoto