Zu gut und nach Gelb-Rot standhaft: Milan schlägt auch bei der Roma zu

Während die Roma auch mit dem gefeierten Top-Neuzugang Lukaku weiter auf den ersten Saisonsieg warten muss, surft Milan früh in der Saison auf der Euphoriewelle - und hat beim 2:1 in der "Ewigen Stadt" auch einen Rückschlag verkraftet.

Das Heimspiel der Römer an diesem Freitag zum Auftakt des 3. Serie-A-Spieltags stand zunächst ganz im Zeichen von Lukaku. Der belgische Nationalstürmer war schließlich erst wenige Stunden zuvor und damit auf dem letzten Drücker dieses Sommertransferfensters vom FC Chelsea ausgeliehen und schließlich im altehrwürdigen Stadio Olimpico gebührend von den Romanisti empfangen worden.

Die freudige Stimmung auf den Rängen sollte sich allerdings nicht aufs Sportliche übertragen: Denn unter den Augen des vorerst auf der Bank sitzenden Lukaku - Belotti stürmte im Team vom nach Sperre wieder an der Seitenlinie agierenden José Mourinho - erlebten die Giallorossi einen Fehlstart.

Torwart Rui Patricio war gegen den in den Strafraum gestürmten Milan-Neuzugang Loftus-Cheek nicht an den Ball gekommen und hatte den Engländer stattdessen klar am Fuß getroffen. Den nach VAR gegebenen Elfmeter verwandelte Routinier Giroud sicher - bereits das vierte Saisontor für den nimmermüden 36-jährigen Franzosen (9. Minute).

Milan deutlich überlegen

Dieser Treffer zog den Hauptstädtern irgendwie den Zahn. Denn die Roma-Elf agierte fortan nur noch zaghaft, uninspiriert, zu langsam. Auf der anderen Seite wirkten die Bemühungen der Lombarden schlicht gefälliger, eingespielter und deutlich überlegener - auch wenn der letzte Zug zum Tor oft fehlte. Tomori setzte mal einen Kopfball (22.).

Dennoch reichte das, um das knappe 1:0 locker mit in die Pause zu nehmen. Von den Römern kam abgesehen von einem Volleyversuch von El Shaarawy (45.+2) nichts.

Gelb-Rot, Lukaku und Spinazzola

Am Eindruck, dass die von Stefano Pioli betreuten Mailänder das Heft des Handelns in der Hand hatten, änderte auch der Seitenwechsel nichts. Die Rossoneri gaben den Ton an und verbuchten nur kurz nach Wiederbeginn das 2:0 - auf sehenswerte Art und Weise: Nach einer Calabria-Flanke von der rechten Seite befand sich hier Rafael Leao links im Zweikampf mit Celik, rutschte etwas weg - und traf die Kugel mit dem Rücken zum Tor dennoch herausragend, sodass diese rechts unten einschlug. Ein toller Treffer (48.).

Aus neutraler Sicht konnte niemand am dritten Dreier im dritten Saisonspiel für Mailand zweifeln, wenngleich dieser doch nochmals in Gefahr geriet. Denn der bereits verwarnte Abwehrmann Tomori leistete sich beim Duell mit Belotti ein dummes taktisches Foul, sah Gelb-Rot und brachte so die Hausherren wieder auf den Plan (61.). Denn fortan - auch mit der folgenden Einwechslung von Lukaku - schoben die Giallorossi an. Lukaku selbst hatte eine Chance (72.). Doch richtig zwingend wurde es letztlich nie, so dass abgesehen von einem abgefälscht im Tor landenden Abschluss vom eingewechselten Spinazzola zum 1:2-Anschluss (90.+2) nichts mehr gelang.

Und so stockte Milan um den an diesem Abend weniger auffälligen Pulisic (zwei Tore an den ersten beiden Spieltagen) das eigene Konto auf die vollen neun Punkte auf, während die Roma bei einem mageren Pünktchen hängenblieb.