Europa League

Europa League Liveticker

Marseille
MAR
0
:
1
-
:
-
Atalanta
ATA
18'
Roma
ROM
0
:
0
-
:
-
Leverkusen
B04
16'
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Europa League 2023/24, Halbfinale
AS Rom
Roma
Italien
0
:
0
-
:
-
Bayer 04 Leverkusen
Leverkusen
Deutschland

16

ROM

B04

14'
Leverkusen kombiniert sich über die linke Seite Richtung Strafraum. Hincapie kommt am Ende nahe der Torauslinie zur Flanke, die aber etwas zu nach rechts in den Sechzehner wegdriftet.
11'
Nach Balleroberung links vor dem Bayer-Strafraum geht es nun schnell bei den Römern: Dybala kommt schließlich aus rund 21 Metern mit links zum Schuss. Kovar hält ohne große Probleme.
10'
Die Werkself hat in der Anfangsphase Feldvorteile. Die Roma lauert auf Umschaltmomente.
8'
Links läuft ein Angriff der Bayer-Elf mit Tempo, weil sich Grimaldo im Mittelfeld gegen Karsdorp gut durchsetzte. Adli schließt halblinks im Sechzehner schließlich ab, wird aber durch Mancini geblockt. Xhaka kommt kurz darauf ebenfalls zum Schuss, doch auch dieser wird geblockt - diesmal von Smalling.
4'
Xhaka hat nach ruhigen Anfangsminuten für Leverkusen einen ersten Abschluss. Sein Distanzschuss rauscht aber deutlich über das Tor.
1'
Mit Anstoß für die Roma hat die Partie begonnen.
Anpfiff
20:59 Uhr
Beide Mannschaften haben den Rasen betreten und nehmen zur Europa-League-Hymne Aufstellung.
20:52 Uhr
Referee der Partie ist Francois Letexier, als VAR im Einsatz ist sein Landsmann Jerome Brisard.
20:34 Uhr
Erst Mitte Januar hatte der gebürtige Römer und langjährige Roma-Spieler Daniele de Rossi (40) die Giallorossi von Mourinho übernommen - und schrieibt seitdem seine eigene Erfolgsgeschichte: Von 21 Pflichtspielen verlor der italienische Hauptstadtklub nur ganz drei, bei 14 Siegen und vier Remis.
20:16 Uhr
Vor dem Duell 2023 trafen beide Teams zweimal in der Gruppenphase der Champions League aufeinander. 2004 gewann Leverkusen zu Hause mit 3:1, ehe das Rückspiel 1:1 endete. 2015 trennte man sich zunächst in der BayArena spektakulär mit 4:4, ehe Rom zu Hause mit 3:2 siegte.
20:14 Uhr
Im vergangenen Jahr entschied ein einziges Tor das Halbfinale zwischen beiden Teams. Roma-Youngster Bove traf in Rom in der 63. Minute zum 1:0. Ein weiterer Treffer fiel auch im Rückspiel in Leverkusen (0:0) nicht mehr. Und so zog die damals noch von José Mourinho trainierte Roma ins Finale in Budapest ein, das im Elfmeterschießen (1:4) aber an den FC Sevilla ging.
20:03 Uhr
Bei der Roma, die am Wochenende in Neapel ebenfalls 2:2 spielte, sind es vier Änderungen in der Startelf, die Roma-Trainer Daniele de Rossi vornimmt: Statt Kristensen (nicht im Europa-League-Kader), Ndicka, Bove und Bayer-Leihgabe Azmoun (alle Bank) spielen Karstorp, Smalling, Paredes und der zuletzt angeschlagene Lukaku.
19:54 Uhr
Im Vergleich zum 2:2 in Stuttgart am Wochenende rotiert Xabi Alonso bei der Werkself auf fünf Positionen: Statt Hradecky, Kossounou, Palacios, Hofmann und Schick (alle Bank) beginnen Kovar, Stanisic, Hincapie, Xhaka und Wirtz.
19:46 Uhr
Im Halbfinale der Europa League kommt es zur Neuauflage des Vorjahreshalbfinals zwischen Bayer Leverkusen und der AS Rom. Am heutigen Donnerstag tritt der frisch gebackene deutsche Meister aus dem Rheinland um 21 Uhr zunächst im Stadio Olimpico an.

Liveanimation

Begegnungen

Marseille
Marseille
0
:
1
-
:
-
Atalanta
Atalanta
Roma
Roma
0
:
0
-
:
-
Leverkusen
Leverkusen

Statistiken

1
Torschüsse
3
82
gespielte Pässe
73
83%
Passquote
82%
52%
Ballbesitz
48%
Alle Spieldaten

Aufstellung

Svilar - Karsdorp, Mancini, Smalling, Spinazzola - Cristante, Paredes, Lo. Pellegrini, Dybala, El Shaarawy - R. Lukaku

Reservebank:
Boer (Tor), Rui Patricio (Tor), Angelino, Llorente, Ndicka, Aouar, Baldanzi, Bove, Renato Sanches, Zalewski, Abraham, Azmoun

Trainer:
de Rossi

Kovar - Tapsoba, Tah, Hincapie - Stanisic, Andrich, G. Xhaka, Grimaldo - Frimpong, Wirtz, Adli

Reservebank:
Hradecky (Tor), Lomb (Tor), Arthur, Kossounou, Hofmann, Palacios, Puerta, Boniface, Borja Iglesias, Hlozek, Schick, Tella

Trainer:
Alonso Olano

Taktische Aufstellung