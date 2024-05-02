16
ROM
B04
Svilar - Karsdorp, Mancini, Smalling, Spinazzola - Cristante, Paredes, Lo. Pellegrini, Dybala, El Shaarawy - R. Lukaku
Reservebank:
Boer (Tor), Rui Patricio (Tor), Angelino, Llorente, Ndicka, Aouar, Baldanzi, Bove, Renato Sanches, Zalewski, Abraham, Azmoun
Trainer:
de Rossi
Kovar - Tapsoba, Tah, Hincapie - Stanisic, Andrich, G. Xhaka, Grimaldo - Frimpong, Wirtz, Adli
Reservebank:
Hradecky (Tor), Lomb (Tor), Arthur, Kossounou, Hofmann, Palacios, Puerta, Boniface, Borja Iglesias, Hlozek, Schick, Tella
Trainer:
Alonso Olano