Im vergangenen Jahr entschied ein einziges Tor das Halbfinale zwischen beiden Teams. Roma-Youngster Bove traf in Rom in der 63. Minute zum 1:0. Ein weiterer Treffer fiel auch im Rückspiel in Leverkusen (0:0) nicht mehr. Und so zog die damals noch von José Mourinho trainierte Roma ins Finale in Budapest ein, das im Elfmeterschießen (1:4) aber an den FC Sevilla ging.