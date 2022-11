Lazio-Derbyheld Felipe Anderson - Roma muss sich Vorwürfe machen

Das 163. Derby della Capitale zwischen der Roma und Lazio war wahrlich kein Leckerbissen. Das dürfte den Biancocelesti aber herzlich egal sein. Denn nach einem genutzten Geschenk brachten sie ein 1:0 über die Zeit.

Mit 3:0 hatte die Roma das letzte Stadtderby gewonnen - im März 2022. Sieben Monate später standen die von José Mourinho trainierten Giallorossi aber wieder mit leeren Händen im Stadio Olimpico da. Und das, weil sie sich drei Dinge vorwerfen lassen mussten.

Erstens: zu wenig Esprit, zu wenig Ideenreichtum. Denn Akteure wie der seit Wochen in starker Form befindliche Zaniolo verstand es mit seinen Kollegen wie Stürmer Abraham im Grunde über das gesamte Spiel nicht, mal richtig gefährlich vor den gegnerischen Kasten zu kommen. Lazio-Keeper Provedel pflückte sich regelmäßig Flanken herunter, während seine Vordermänner schier alles leidenschaftlich wegverteidigten.

Zweitens: zu wenig Kaltschnäuzigkeit. Ein paar Möglichkeiten spielte sich die Roma, die in Phasen das Spiel bestimmte und mehr aufs Tor schoss, nämlich heraus. Diese blieben aber allesamt ungenutzt. So konnte Abraham Torhüter Provedel mit seinem zu zentralen Schuss nicht überwinden (2. Minute), während Zaniolo verzog (5.) und später nur die Latte traf (33.). Nach Pellegrini-Ecke nickte Smalling zudem die Kugel haarscharf vorbei (52.) - und Zaniolo schaffte es zusammen mit Abraham nicht, den Ball ins Tor zu stochern (67.). In der zehnminütigen Nachspielzeit - bis in die 100. Minute wurde also gespielt an diesem Sonntag - gelang dann gar nichts mehr Großes.

Drittens: das Geschenk. Im Grunde konnte der neutrale Zuschauer bei diesem römischen Derby den Eindruck gewinnen, dass das wohl ein klassisches 0:0-Spiel war. Denn von Lazio kam offensiv fast gar nichts, musste es aber auch nicht, weil der Roma-Rivale in der 29. Minute reichlich beschenkt worden war. AS-Abwehrmann Roger Ibanez vertändelte den Ball im eigenen Sechzehner an Pedro, sodass kurz darauf Matchwinner Felipe Anderson eiskalt einschieben konnte.

Diesen knappen Vorsprung verteidigten die Biancocelesti, bei denen der auf der Bank sitzende Torgarant und Kapitän Immobile wegen einer Verletzung des Beinbeugermuskels wohl nur im Notfall eingewechselt worden wäre, eben bis in die 100. Minute leidenschaftlich. Und dadurch zogen die himmelblauen Römer in der Tabelle am Erzrivalen, der einen gebrauchten Tag erlebte, vorbei.