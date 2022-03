Doppelpack und Traumfreistoß: Roma schlägt chancenloses Lazio ungefährdet

Dank eines Doppelpackers und Traumtores siegte die AS Rom im Derby della Capitale gegen Lazio und zog somit am Stadtrivalen vorbei.

Roma-Coach José Mourinho ging das Spiel im Vergleich zum 1:1 in der Conference League gegen Vitesse Arnhem mit fünf neuen Akteuren an: Mancini, Cristante, Sergio Oliveira, Karsdorp und Zalewski begannen für Kumbulla, Maitland-Niles, Veretout, Vina und Zaniolo.

Maurizio Sarri veränderte bei Lazio seine Startformation nach dem 1:0 gegen Venedig auf zwei Positionen: Patric und der gesperrte Zaccagni mussten zusehen, dafür starteten Marusic und Pedro.

Abraham trifft früh und legt nach

Die Roma legte im ersten Durchgang los wie die Feuerwehr: Keine 60 Sekunden waren gespielt, da netzte Abraham nach einem Eckball Pellegrinis direkt zur Führung der Giallorossi ein. Lazio war in der Folge sichtlich getroffen und tat sich schwer, eine passende Antwort zu finden. Stattdessen hatte Pellegrini in der 10. Minute die Chance, für seine Farben nachzulegen. Was Pellegrini noch verwehrt blieb, gelang Abraham jedoch gut zehn Minuten später, als der Engländer seine zweite Chance zum Doppelpack verwertete (22.). Dem Doppelpack folgte dann sogar fast der Doppelschlag, doch Zalewski vergab freistehend vor Strakosha (27.).

Pellegrini traumhaft, Mkhitaryan ans Alu

Die Biancocelesti fanden derweil offensiv kaum statt. Zwischen beiden Toren etwas besser in die Partie gekommen, entpuppte sich auch das 2:0 als Wirkungstreffer. Zwar verzeichnete Luis Alberto in der 38. Minute endlich den ersten Abschluss der Gäste, aber es war die Roma, die auf dem Gaspedal blieb - und wie: Nur zwei Minuten später jagte Pellegrini einen Freistoß sehenswert und unhaltbar für Strakosha in den Winkel! Fast wäre auch dem dritten Treffer umgehend ein weiteres Tor gefolgt, doch Mkhitaryans von Acerbi abgefälschter Schuss klatschte an die Latte (41.) - weshalb es "nur" mit 3:0 in die Halbzeit ging.

Der zweite Durchgang entwickelte fußballerisch zunächst weniger Intensität als die erste Hälfte. Den ersten Aufreger gab es nach knapp zehn Minuten, als eine kleine Rudelbildung entstand (53.). Das erste Highlight sportlicher Natur ließ etwas länger auf sich warten: In der 67. Minute war es erneut die Roma, die in Person von Abraham nur knapp das vierte Tor verpasste. Der letzte Höhepunkt einer ereignisarmen zweiten Hälfte, in der sich beide Seiten auf das Ergebnis geeinigt zu hatten schienen.

Die Roma feiert somit einen Derby-Sieg, der sie am Stadtrivalen vorbei auf den fünften Tabellenplatz hebt. Gegenüber diesem soll am 3. April bei Sampdoria Genau der Vorsprung ausgebaut werden. Am selben Tag wird Lazio jedoch gegen Sassuolo alles daran setzen, zurükzuschlagen und an den Giallorossi vorbeizuziehen.