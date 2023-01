Weltmeisterlich: Dybala und die Roma lassen Florenz abblitzen

Mit dem Gewinn der Weltmeisterschaft im Rücken war Dybala vor einigen Tagen zurück zur Roma gekommen - und zeigt seither große Spielfreude. So auch beim Heimspiel gegen eine lange in Unterzahl spielende AC Florenz, wo der Argentinier einen Doppelpack schnürte.

Auch wenn Dybala bei der Weltmeisterschaft in Katar keine große aktive Rolle ausgeführt hatte, so war er für den Titelgewinn doch wichtig gewesen - Stichwort verwandelter Elfmeter im finalen Thriller gegen Frankreich.

Was ebenfalls nicht von der Hand zu weisen ist? Dass der argentinische Dribbelkünstler wie schon vor der WM und vor seiner Verletzung wieder der fie Ankerpunkt im Offensivspiel der Giallorossi ist. Das zeigte sich auch an diesem Sonntagabend beim Heimspiel im Stadio Olimpico gegen die AC Florenz, wo sich Dybala spielfreudig und stets anspielbar zeigte. Vieles lief über "La Joya".

Dodo fliegt, Dybala feuert

Gefährlich wie erfolgreich im Abschluss war der Zielspieler außerdem, nachdem die ersten Minuten bei diesem Duell zunächst arg überschaubar verlaufen waren. Einziger Aufreger: eine Grätsche von Viola-Profi Dodo gegen Zalewski, was ihm die zweite Gelbe Karte und damit den Feldverweis einbrachte (24.).

16 Minuten später lief dann der Ball rund, ehe Roma-Stürmer Abraham fein mit der Brust für den nachrückenden Dybala ablegte - und dieser schnurstracks volley zum 1:0 vollstreckte. Keeper Terracciano konnte den zentralen Flachschuss nicht mehr parieren.

Dybala bringt die Roma in Richtung Königsklasse

In Abschnitt zwei schalteten die von José Mourinho trainierten Hauptstädter dann zunächst lange Zeit in den Verwaltungsmodus, den auch Dybala beherrschte. Der Offensivmann ließ sich die Kugel nur schwerlich abluchsen und drehte mit seinen Kollegen fleißig an der Uhr - bis zur 82. Minute, als Abraham dieses Mal einen präzisen Querpass ins Zentrum zu seinem kongenialen Partner spielte. Dybala bedankte sich und schob zum 2:0 ein (82.).

Die Niederlage der offensiv arg einfallslosen Fiorentina, wo lediglich Kouamé mal ein wenig Wille an den Tag legte, war damit besiegelt - und der wichtige Dreier für die Römer eingefahren. Die Hauptstädter schlossen so mit den Stunden vorher ebenfalls siegreichen Klubs Lazio (2:0 bei Sassuolo Calcio) und Atalanta (8:2 gegen US Salernitana) auf jeweils 34 Punkte auf - und näherten sich auch den Champions-League-Rängen damit an.