Lukaku trifft früh und fliegt spät: Roma verteidigt 1:1 nach zwei Hinausstellungen

Die AS Roma und die AC Florenz begegneten sich am späten Sonntagabend auf Augenhöhe - und trennten sich am Ende leistungsgerecht mit 1:1. Doch weit mehr war zwischendurch passiert: etwa eine frühe Führung, gleich zwei Platzverweise gegen die heimischen Giallorossi, ein grinsender José Mourinho und Torwart Rui Patricio.

Eigentlich seit Saisonbeginn hatte Roma-Coach José Mourinho immer wieder Ausfälle zu beklagen - nun an diesem 15. Serie-A-Spieltag war sein Kader abgesehen von den potenziellen Stammspielern und Langzeitverletzten Smalling, Abraham und Kumbulla komplett. Das sollte nach dem jüngsten und mal wieder mit späten Treffern erreichten 2:1 bei Sassuolo Calcio natürlich zum nächsten Sieg reichen.

Und siehe da: Angeführt vom gesetzten und aktuell gesunden Top-Duo Dybala und Lukaku legten die Giallorossi gegen die Gäste aus Florenz - trainiert von Vincenzo Italiano und zuletzt nach großem Kraftakt mit 4:1 i. E. im Achtelfinale der Coppa Italia gegen Parma erfolgreich - stark los. Schöne Kombination inklusive: Nach zackigem Doppelpass zwischen Dybala und Cristiante flankte Ersterer direkt mit dem Außenrist nach innen, wo sich Lukaku behauptete und aus nächster Nähe nur noch den Kopf hinhalten musste - 1:0 in der 5. Minute.

Dybala vergibt, Dybala muss runter

Auch in der Folge zeigte der glänzende Vorlagengeber als Roma-Aushängeschild viel: Dybala wirbelte, war stets anspielbar, trickreich und hatte in der 14. Minute das 2:0 auf dem Fuß. Nach überlegter Vorlage von Zalewski schloss der argentinische Weltmeister aber zu ungenau aus zentraler Lage ab - knapp rechts vorbei.

Es folgte die erste Chance für die Gäste aus der Toskana (14., Stürmer Nzola kam nach Bonaventura-Chip nicht an Keeper Rui Patricio vorbei), ehe Dybala schon wieder ins Zentrum rückte. Dieses Mal allerdings unliebsam: Der Techniker knickte bei einem Zweikampf etwas weg (23.), hielt sich hinten links den Oberschenkel und musste kurz darauf verletzt für Joker Azmoun das Feld verlassen (25.).

Spielerisch ereignete sich in der Folge bis zur Pause nicht mehr viel. Der einfache Grund: Die Römer zogen sich stark zurück und verwalteten den knappen Vorsprung mit für Mourinho typischer Abwehrarbeit. Von der Viola kam, um diesen Riegel zu knacken, zu wenig Esprit. Lediglich nach einem schweren Aufbaufehler von Mancini ging es mal schnell, Bonaventura schloss dabei aber zu ungenau ab (45.+4).

Florenz kommt auf

Insgesamt ging der 1:0-Pausenstand zu diesem Zeitpunkt in Ordnung - und war es erst recht, als die Hausherren direkt nach Wiederbeginn den Ton angaben. Zalewski brachte nach guter Balleroberung die Kugel aber nicht mehr akkurat zu Pellegrini ins Zentrum (46.), ehe Mancini aus nächster Nähe mit der Fußspitze am parierenden AC-Schlussmann Terracciano verzweifelte (53.).

Es folgte die Phase der ab diesem Zeitpunkt dominanteren und spielstärkeren Florentiner. Den Startschuss gab dabei Routinier Bonaventura ab, der 34-Jährige schoss die Kugel an den Querbalken (63.). Auf dem Vormarsch waren die Gäste aus der Toskana dann erst recht, als der bereits verwarnte Roma-Verteidiger Zalewski Kayode taktisch zu Fall brachte und vom Feld flog (64.) und nur kurz darauf Verteidiger Martinez Quarta unwiderstehlich nach oben stieg sowie seinen folgenden Kopfball perfekt zum 1:1 ins Eck versenkte (66.).

Nach Lukaku-Rot: Rom stemmt sich gegen die doppelte Unterzahl

Kurios: In den Schlussminuten durfte die Fiorentina sogar in doppelter Überzahl anschieben, weil Lukaku für ein hartes Einsteigen im Duell mit Kouamé glatt Rot gesehen hatte (87.). Roma-Coach Mourinho konnte das alles nur noch mit kopfschüttelndem Grinsen in Richtung von Schiedsrichter Antonio Rapuano quittieren - und seine nur noch wenigen Feldspieler zum leidenschaftlichen Verteidigen animieren. Diesem Befehl folgten die römischen "Gladiatioren" aber eindrucksvoll - und ließen wirklich kaum mehr etwas zu. Lediglich Torschütze Martinez Quarta schraubte sich noch einmal in die Höhen der "Ewigen Stadt", scheiterte hier aber an Torwart Rui Patricio (82.).

Trotz längerer Verletzungsunterbrechung für Rui Patricio pfiff der Schiedsrichter anschließend bei sieben angezeigten Minuten Nachspielzeit überpünktlich ab - und sorgte für weitere Diskussionen. Das Resultat: Auch Florenz-Verteidiger Milenkovic sah noch Rot.

Die Roma rettete also letztlich ein über die 90 Minuten gesehen leistungsgerechtes 1:1 über die Zeit, verteidigte Platz 4 im Serie-A-Tableau - und trifft am kommenden Donnerstag (21 Uhr) im letzten Gruppenspiel der Europa League auf Sheriff Tiraspol. Dann wird im Fernduell mit Tabellenführer Slavia Prag (zwei Punkte mehr) ausgemacht, wer Platz 1 am Ende übernimmt und direkt ins Achtelfinale einzieht. Florenz, weiter etwas hinter den internationalen Rängen postiert, ist Stunden zuvor (18.45 Uhr) in der Conference League bei Ferencvaros Budapest dran.