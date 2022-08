Roma startet eigentlich perfekt - doch Zaniolo vergrößert Mourinhos Sorgen

Zwei Spiele, zwei Siege ohne Gegentor: Die Roma hat die dankbaren Aufgaben zum Start genutzt, um sich eine optimale Ausgangsposition für das erste Spitzenspiel zu verschaffen. José Mourinho sorgt sich allerdings um seinen nächsten Leistungsträger.

Mit Mourinho-Minimalismus ist die Roma in die neue Saison gestartet - aber das perfekt. Acht Tage nach dem 1:0 bei US Salernitana gewannen die Giallorossi auch ihr erstes Heimspiel mit 1:0. Aufsteiger US Cremonese erwies sich aber als wehrhafter Gegner, der die ersten beiden dicken Chancen von Pellegrini und Abraham stark vereitelte (3., 8.).

In der Folge zog sich die Roma etwas weiter zurück, um Platz für Konterfußball zu bekommen. In Minute 18 hätte sich das beinahe ausgezahlt, doch Zaniolo und Dybala konnten Keeper Radu mit ihren strammen, aber zu unplatzierten Versuchen nicht überwinden. Auf der Gegenseite hätte Dessers fast für einen Paukenschlag gesorgt, doch sein spektakulärer Fallrückzieher rauschte knapp links am Roma-Tor vorbei (36).

Roma in letzter Minute im Pfostenglück

Sekunden vor der Pause ein Schreckmoment für die Heimfans: Publikumsliebling Zaniolo, der in der jüngeren Vergangenheit immer wieder mit schwereren Verletzungen zu kämpfen hatte, fiel auf die Schulter und musste noch vor der Halbzeit ausgewechselt werden (45.). Unmittelbar nach dem Seitenwechsel hätte es noch dicker kommen können, doch Dessers traf mit seinem wuchtigen Linksschuss nur den Querbalken (47.).

Auf der Gegenseite war es der für Zaniolo eingewechselte El Shaarawy, der per sattem Schuss nur die Latte traf (55.). Die Unruhe im Olimpico wuchs allmählich, als Innenverteidiger Smalling die Hausherren erlöste. Nach einer Ecke von links köpfte der ehemalige ManUnited-Profi den Ball am zweiten Pfosten ins Tor (65.).

Anschließend rannte Smalling zur Bank und präsentierte das Trikot von Wijnaldum, der sich am Sonntag das Schienbein gebrochen hatte und für den die Giallorossi bereits besondere Aufwärmshirts getragen hatten.

Cremonese stemmte sich in der Schlussphase gegen die Niederlage, doch lange brachten die Gäste bis auf einen Freistoß von Joker Buonaiuto aufs Tordach (83.) offensiv nichts zustande. Bis zur letzten Minute der regulären Spielzeit, als der Schweizer Pickel einen fulminanten Volley an den rechten Außenpfosten setzte (90.).

So aber blieb es beim 1:0-Heimerfolg für die Roma, deren Bewährungsprobe am kommenden Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) folgt, wenn Dybala zu Juventus Turin zurückkehrt. Cremonese empfängt zur gleichen Zeit Juves Stadtrivalen Torino.