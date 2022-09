Mourinho-Rot und Chancenwucher: Roma unterliegt Bergamo

Am Sonntagabend musste die Roma sich Atalanta Bergamo geschlagen geben. Trotz bester Möglichkeiten unterlag die AS torlos und verlor zusätzlich Trainer José Mourinho durch einen Platzverweis.

Roms Coach José Mourinho nahm nach dem 2:0 über HJK Helsinki drei Wechsel vor: Abraham, Celik und Smalling kamen für Belotti, Karsdorp und Vina. Der eigentlich angedachte vierte Wechsel blieb aus. Da der vorgesehene Dybala beim Aufwärmen kurzfristig ausgefallen war, blieb Routinier Matic in der Startformation.

Atalanta-Trainer Gian Piero Gasperini tauschte im Vergleich zum enttäuschenden 1:1 gegen US Cremonese gleich die halbe Startelf: Okoli, Soppy, Malinovskyi, Lookman und Muriel bleiben allesamt draußen. Dafür begannen Scalvini, Maehle, Ederson, Pasalic und Höjlund.

Scalvini präzise, Abraham verzweifelt

In einer zähen Anfangsphase kamen die Hausherren besser in die Partie, wirklich gefährlich wurde es aber nicht. Trauriges Highlight der ersten 30 Minuten: Ein Zusammenprall Demirals mit seinem Keeper Musso, der anschließend das Feld verlassen musste (6.). Für ihn kam Routinier Sportiello, der in der 35. Minute mit ansehen durfte, wie Youngster Scalvini mit einem ganz überlegten Distanzschuss das 1:0 für Bergamo erzielte.

Ein Weckruf für die Giallorossi, die in der Folge deutlich zielstrebiger agierten und in der 41. Minute zur ersten ganz dicken Möglichkeit durch Abraham kamen. Der Engländer schob die Kugel aber knapp vorbei. Doch damit nicht genug: Nur Sekunden später scheiterte Ibanez an Sportiello, bevor Abraham mit Ablauf der regulären Spielzeit den dritten Hochkaräter binnen vier Minuten vergab und und die Pausenführung La Deas besiegelte.

Zaniolo fällt, Mourinho fliegt

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich dann das rassige Topspiel, das man sich bereits von Beginn an gewünscht hätte. Zehn Minuten waren gespielt, da fiel Zaniolo gegen Okoli und forderte Strafstoß (55.). Schiedsrichter Daniele Chiffi gab diesen aber zu Recht nicht - und brachte damit José Mourinho so sehr aus der Fassung, dass dieser sich nach einigen nachdrücklichen Beschwerden eine Rote Karte einhandelte (57.).

Kurz darauf rückte dann wieder der Sport in den Vordergrund: Erst bewahrte Abraham Celik auf der Linie vor einem Eigentor (61.), ehe Ibanez nach einem Eckball knapp am Ausgleich vorbeischrammte (67.). Die Giallorossi drängten anschließend auf den Ausgleich, echt Chancen gab es in einer zerfahrenen Partie mit vielen Gelben karten aber lange nicht mehr.

Erst in der 87. Minute fand eine Hereingabe den eingewechselten Shomurodov, der das Leder jedoch freistehend aus kurzer Distanz per Kopf am Tor vorbeidrückte. Der erste Auswärtssieg Bergamos bei der Roma seit 2019 hatte somit Bestand.

Nach der Länderspielpause empfängt Atalanta am 2. Oktober (18 Uhr) die AC Florenz. Die Roma gastiert am 1. Oktober (18 Uhr) bei Inter Mailand.