Roma-Coach Mourinho nach Pleite bedient: "Wir hätten dieses Spiel gewinnen müssen"

Im Hinspiel des Europa-League-Play-offs durfte RB Salzburg über einen knappen 1:0-Sieg gegen die AS Roma jubeln. Gästetrainer José Mourinho war nach dem Spiel sichtlich verstimmt und ärgerte sich über eine unnötige Niederlage gegen den österreichischen Vertreter.

RB Salzburg erkämpfte sich im Hinspiel des Europa-League-Play-offs gegen den italienischen Spitzenklub AS Roma einen knappen 1:0-Sieg. Beim Premierenduell gegen die Mannschaft aus der Ewigen Stadt waren die Hausherren vor allem im ersten Durchgang weitgehend das spielbestimmende Team, verpassten es aber, vor dem Tor für richtig Gefahr zu sorgen. Die Profis von Starcoach José Mourinho waren hingegen über weite Strecken abwartend, lauerten auf Konter über die Flügel und suchten dabei immer wieder mit hohen Bällen Stoßstürmer Tammy Abraham, der sich im Zweikampf mit Torhüter Philipp Köhn aber stets geschlagen geben musste. Ein Unentschieden schien sich anzubahnen.

Doch aus dem Nichts gelang den Salzburgern nach einer durchwachsenen zweiten Hälfte kurz vor Ende des Spiels schließlich noch der Heimsieg, den Mourinho nur trocken kommentierte. "Das ist Fußball. Es passiert sehr oft, dass die bessere Mannschaft auf dem Spielfeld letztendlich verliert. Das ist keine neue Sache", so "The Special One" auf der Pressekonferenz nach dem Spiel.

Die Roma nutzt ihre Chancen nicht

Der Roma-Cheftrainer sah das Spiel klar auf Seiten seiner Mannschaft und ist überzeugt, dass man sich einen Sieg gegen die Salzburger verdient gehabt hätte. Vor allem, da seinem Team aus seiner Sicht fälschlicherweise kein Strafstoß zugesprochen wurde, nachdem Stephan El Sharaawy in Halbzeit nach einem Zweikampf mit Lucas Gourna-Douath an der Strafraumgrenze zu Boden ging. "Die Mannschaft, die eigentlich über weite Strecken das Spiel kontrolliert, mehr Torchancen hat und einen Elfmeter bekommen sollte, den weder der VAR noch der Schiedsrichter sehen wollten, hat verloren", äußerte sich Mourinho trotzig.

Trotzig dürfte er eigentlich wegen des Auftritts seiner Mannschaft sein, denn über 90 Minuten wurden seine Profis der Favoritenrolle in keiner Weise gerecht. Zwar hatte man durch die Großchance von Abraham (43.) im ersten Durchgang, einem Kopfball von Bryan Cristante an die Stange (73.) sowie einem von Köhn an die Latte abgelenkten Schuss vom eingewechselten Andreas Belotti (81.) in der Schlussphase die besseren Möglichkeiten, von ihrer Qualität spielten die Römer insgesamt aber zu wenig aus. "Wir hätten es eigentlich verdient gehabt, zu gewinnen, aber haben kein Tor gemacht. Salzburg schon und das ist die Ausgangslage für das Rückspiel in Rom", so Mourinho, der mit seinem Team erstmals seit 33 Europacupspielen ohne eigenem Torerfolg blieb.

Mit Paulo Dybala musste der portugiesische Coach zudem seinen Starspieler zur Pause aufgrund einer Blessur austauschen. Über das genaue Ausmaß der Verletzung des argentinischen Weltmeisters konnte der 60-Jährige noch nichts sagen: "Er hatte ein Problem, aber es gibt keine genaue Diagnose. Wir wissen nicht, ob es eine richtige Verletzung ist oder ob er nur angeschlagen ist." Einen Dybala in Normalform hätten die Römer aber dringend gebraucht, denn Salzburg spielte auch nach Wiederanpfiff zunächst munter nach vorne. Im Laufe der zweiten 45 Minuten gaben die Mozartstädter die Spielkontrolle aber wieder ab.

Mourinho zählt auf die Fans beim Rückspiel

Die Roma hingegen wurde spielerisch auch in Halbzeit zwei kaum gefährlich, einzig aus Standardsituationen kreierten die Gäste aus Italien Gefahr. Als es dann schon nach einem torlosen Remis aussah, besiegelte ein unaufmerksamer Moment der Gäste zwei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit schließlich die Niederlage. "Wir haben solche Situationen im Training immer wieder trainiert", ärgerte sich Mourinho über den späten Kopfballtreffer von Salzburg-Profi Nicolás Capaldo. "Wahrscheinlich waren meine Abwehrspieler in dieser Situation schon ein wenig zu müde, sodass ihre Aufmerksamkeit nachgelassen hat. Das sollte nicht passieren."

So mussten die Römer mit einem Rückstand die Heimreise antreten und stehen beim Rückspiel in einer Woche bereits unter Druck. Bei der Heimpartie im 72.698 Zuschauer fassenden Stadio Olimpico will man den Gästen aus der Mozartstadt einen ordentlichen Hexenkessel auftischen und das Ergebnis mit Hilfe der Fans noch drehen. "Ich habe keine Ahnung, was in einer Woche passiert. Das Einzige, das sicher ist, ist dass über 70.000 Zuschauer hinter dem Team stehen werden und die Mannschaft ihr Bestes geben wird", so Mourinho, dem beim ersten Roma-Salzburg-Duell in der Geschichte nicht allzu viel zum Lachen zumute war.

Klar ist jedenfalls, dass das Team des zweifachen Champions-League-Siegers beim Rückspiel in einer Woche ein ganz anderes Gesicht zeigen muss. Denn auch wenn es der Coach selbst nicht einsehen wollte, wird ein weiterer Auftritt dieser Sorte gegen die Salzburger Mannschaft nicht für den Aufstieg reichen. Dann wird aus dem großen Favoriten erneut ganz schnell der verbitterte Verlierer. Und das wollen Mourinho und Co. kein zweites Mal erleben.