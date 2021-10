Rolle rückwärts: Wiggins hat sich nun doch impfen lassen

Zuletzt hatte es große Aufregung um Andrew Wiggins gegeben, der sich stur einer Impfung gegen das Coronavirus verweigert hatte. Nun folgte die Rolle rückwärts.

Darf nun doch an Heimspielen der Warriors teilnehmen: Andrew Wiggins. imago images/ZUMA Wire

Weil er sich nicht impfen lassen wollte, drohte dem 26-Jährigen eine Sperre für sämtliche Heimspiele in Oakland, auch hätte er am Training der Golden State Warriors nicht teilnehmen dürfen. Der Grund: In San Francisco dürfen nur vollständig geimpfte Spieler spielen. Wiggins drohte sogar eine Gehaltseinbuße von bis zu 14.350.000 US-Dollar.

Nun gab der Forward offenbar nach, zumindest berichtete am Sonntag sein Trainer Steve Kerr vor US-Journalisten, dass sich Wiggins gegen das Coronavirus habe impfen lassen. Damit wäre der Weg für dessen Teilnahme an den Heimspielen der Warriors frei.

Laut US-Medien liegt die Impfquote in der NBA inzwischen bei 95 Prozent.