Rolle rückwärts nach Systemwechsel: Xabi Alonso und Bayer mit meisterlicher Reaktion

Beim 1:1 im Topspiel in Stuttgart erlebt Bayer 04 seine schlechtesten 45 Minuten der Saison, um danach eine meisterliche Reaktion zu zeigen. An beiden Extremen hatte Trainer Xabi Alonso entscheidenden Anteil.

Zu viel wollte Xabi Alonso nach dem 1:1 beim VfB Stuttgart nicht verraten. Und so umdribbelte die frühere Pass-Maschine auch die Frage nach seinem Systemwechsel für diese Partie. "Ich erkläre nicht alles, aber wir waren nicht gut", sagte der Baske mit einem Lächeln das, was ohnehin offensichtlich war.

Klar ist: In Stuttgart hatte Leverkusens Trainer seine Mannschaft in einem 4-2-3-1 statt im bevorzugten 3-4-3 beginnen lassen und dafür den spielstärkeren, aber eher im Zehnerraum agierenden Jonas Hofmann für den schnelleren und mehr über außen kommende Amine Adli geopfert. Eine Maßnahme, die nicht aufging,

Schon vor dem Spiel hatte Xabi Alonso bei DAZN erklärt: "Wir müssen entscheiden, wann der richtige Moment ist, um zu pressen, damit die Abstände zwischen den Spielern nicht zu groß werden." Doch genau dies passierte vor der Pause immer wieder.

Die offensichtliche, aber von Xabi Alonso auch nach der Partie unter Verschluss gehaltene Idee, Stuttgarts offensivfreudige Außenverteidiger, Josha Vagnoman (rechts) und Maximilian Mittelstädt, in ihrem Vorwärtsdrang durch Flügelstürmer zu bremsen und die Außenbahnen, über die der VfB vorzugsweise sein Offensivspiel gestaltet, doppelt zu besetzen, ging nicht auf - und führte auf eigener Seite zu taktischen Dissonanzen, die in einem deutlich höheren Pausenrückstand als dem 0:1 hätten enden können.

Im 4-2-3-1, in dem der eigentliche Rechtsverteidiger Jeremie Frimpong diesmal als Rechtsaußen agierte, fand Bayer keinen Zugriff auf den Gegner. Weil Odilon Kossounou, im 3-4-3 rechter Innenverteidiger, nun in der Viererkette immer wieder ganz rechts außen gegen Stuttgarts Chris Führich verteidigen musste. Mit der Folge, dass im Zentrum Jonathan Tah und Edmond Tapsoba gegen die beiden VfB-Spitzen gerade zwischen den Linien nicht in die Zweikämpfe kamen.

"Wir hatten auf der rechten Seite Probleme. Wenn Jeremie Druck auf Mittelstädt gemacht hat, musste Odi auf Führich gehen. Dadurch gab es zu viel Räume für Guirassy und Undav", analysierte Xabi Alonso nach der Partie eindeutig, der genauso klare Maßnahmen gefunden hatte, um seinen vor der Partie gefassten Plan in der Halbzeit treffend zu korrigieren.

Taktisch setzte der Baske dabei zur Rolle rückwärts an, stellte auf das bewährte 3-4-3 um. So dass in der Defensive im 5-2-3 das Zentrum durch das Trio Kossounou, Tah, Tapsoba verdichtet wurde, die immer wieder wechselweise gegen den Ball nach vorne stachen und damit nicht nur im Gegenpressing für Ballgewinne und Leverkusener Dominanz sorgten.

"Wir haben eine gute Reaktion gezeigt, die Abstände zwischen den Spielern verbessert. Das war die direkte Konsequenz, um besser zu spielen", analysierte Xabi Alonso. Doch Bayers starkes Comeback gerade in den ersten 15 Minuten nach der Pause war nicht nur auf die Systemumstellung zurückzuführen.

Xabi Alonso: "Wir mussten etwas korrigieren, taktisch und emotional und von der Energie her"

"Wir mussten etwas korrigieren, taktisch und emotional und von der Energie her", sagte der Trainer, der gerade auch wegen der zwei zusätzlichen Punkte neben der Taktik in der Halbzeit emotional und laut geworden war. Seine Impulse stießen bei den Profis auf offenen Ohren.

Diese hatten die taktischen Probleme vor der Pause ("Stuttgart hat uns gut gepresst. Wir haben unsere Räume nicht gefunden und denen zu viele Räume gelassen", so Tah) genauso erkannt, wie die emotional-energetischen. "Die erste Halbzeit haben wir mit angezogener Handbremse gespielt. Stuttgart hat uns komplett überrannt", wusste der starke Torhüter Lukas Hradecky, "wir haben ein paar Sachen besprochen. Danach wurde es viel besser."

Bayer spielt fortan aggressiv, kam in der besser passenden Grundordnung jetzt auch in die Zweikämpfe. Mittelfeldstratege Granit Xhaka, vor der Pause wie sein Partner in der Doppelsechs Exequiel Palacios fehlerhaft wie selten zuvor, dominierte fortan den Rhythmus, leitete den Ausgleich glänzend ein und traf kurz darauf den Pfosten.

Der Reset des Bayer-Spiels in der Pause ("Das war ein sehr wichtiger Moment für uns", so Xabi Alonso) funktionierte. Die Antworten des Trainers auf seine ursprünglichen Maßnahmen, die nicht griffen, zeigten eine enorme Wirkung, die Mannschaft in den zweiten 45 Minuten eine genauso gute Reaktion wie der Trainer in der Halbzeit.

Vergleicht man diese Reaktion mit der ausgebliebenen des FC Bayern bei der 1:5-Niederlage in Frankfurt, als die Münchner ihre Fehlersammlung auch nach der Pause nahtlos erweiterten, erscheint Leverkusens Antwort gegen eine Spitzenmannschaft wie den VfB nach einer defensiv ähnlich finsteren ersten Hälfte wie die der Münchner in Frankfurt durchaus meisterlich.

Weil die taktisch-systematische Basis steht. Und weil das Zusammenspiel zwischen Trainer und Mannschaft offensichtlich auch ganz kurzfristig funktioniert, um schnell auf diese zurückzugreifen. Wie es ein echtes Topteam können muss.