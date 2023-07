Rolle rückwärts: Junuzovic gibt Comeback im Unterhaus

Zlatko Junuzovic kehrt aus dem Ruhestand zurück. Der 35-Jährige wird in der kommenden Saison in der vierthöchsten Liga Österreichs beim SAK 1914 spielen.

Ein Jahr nach seinem angekündigten Karriereende kehrt Zlatko Junuzovic auf den Platz zurück. Der 35-Jährige wird in der kommenden Saison in der Salzburger Liga (vierthöchste Spielklasse Österreichs) für den SAK 1914 auflaufen. Zunächst hatten "SALZBURG24" und die "Salzburger Nachrichten" über das Comeback des Mittelfeldspielers berichtet.

"Wir haben sehr schnell eine Einigung gefunden. Er ist sehr froh, dass er seinem Hobby nachgehen kann. Seine private und berufliche Situation erlauben es ihm und der Klub gefällt ihm. Wir sind absolut glücklich, dass wir gemeinsam in die Salzburger Liga starten", wurde SAK-Vizeobmann Walter Larionows auf "SALZBURG 24" zitiert.

Junuzovic, der in seiner Laufbahn 198 Pflichtspiele für Werder Bremen absolvierte, war im vergangenen Jahr zunächst als Co-Trainer des FC Liefering aktiv, ehe er bei den New York Red Bulls ein Fortbildungsprogramm absolvierte. Danach heuerte der 55-fache A-Nationalteamspieler Österreichs in der Scouting-Abteilung von RB Salzburg an. Diese Tätigkeit wird der 35-Jährige auch weiterhin ausüben.

Beim SAK soll Junuzovic am Mittwoch um 18 Uhr offiziell vorgestellt werden.