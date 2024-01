Rolle rückwärts: Der dritte deutsche Spieltagskader für die Heim-EM

Der dritte deutsche Spieltagskader für die Heim-EM ist da: Bundestrainer Alfred Gislason hat sein Aufgebot fürs Frankreich-Spiel auf 16 Profis reduziert - und wenig überraschend kehrt Kai Häfner zurück.

Aus Berlin berichtet Maximilian Schmidt

Der Countdown läuft. Ab 20.30 Uhr steigt das dritte und letzte deutsche EM-Vorrundenspiel gegen Frankreich, mit einem Sieg würde die deutsche Mannschaft definitiv 2:0 Punkte mit in die Hauptrunde nach Köln nehmen. Und nun steht auch fest, mit welchem Kader Alfred Gislason das finale Gruppenspiel angeht.

15 Spieler, die auch bereits die ersten beiden Partien der Heim-EM mitgemacht haben, erhielten wieder das Vertrauen vom Bundestrainer. Der einzige Wechsel ist quasi eine Rolle rückwärts: Im Auftaktspiel gegen die Schweiz (27:14) hatte Nils Lichtlein von den Füchsen Berlin als einziger der vier U-21-Weltmeister im Kader draußen sitzen müssen.

Zwei Tage vor dem Kantersieg gegen Nordmazedonien reiste dann Kai Häfner vom DHB-Team ab, weil er zum zweiten Mal Vater wurde. Die Kader-Ergänzung ergab sich für Gislason von selbst, da Lichtlein als Linkshänder die Rolle des Routiniers einnehmen konnte. Beim ungefährdeten 34:25-Erfolg - ausgerechnet in Berlin - feierte der gebürtige Regensburger Lichtlein sein EM-Debüt und erzielte dabei einen Treffer.

Kromers vielsagendes Grinsen

Schon beim Medientermin am Montag deutete DHB-Sportvorstand Axel Kromer mit einem vielsagenden Grinsen an, dass Häfner definitiv rechtzeitig zum Kader zurückkehren wird und die Wahrscheinlichkeit auf eine Nominierung für den Spieltagskader gegen Frankreich "nicht klein" wäre. Am Dienstagabend kam rund eine Stunde vor Anpfiff die Bestätigung: Häfner rückt in die Mannschaft, Lichtlein nimmt wieder hinter der Bank Platz.

Im Kader gibt es mit Renars Uscins von der TSV Hannover-Burgdorf und Christoph Steinert vom HC Erlangen weitere Optionen für den rechten Rückraum.

Der deutsche Kader fürs Frankreich-Spiel:

Tor: David Späth (Rhein-Neckar Löwen), Andreas Wolff (Industria Kielce)

Linksaußen: Rune Dahmke (THW Kiel), Lukas Mertens (SC Magdeburg)

Rückraum links: Martin Hanne (TSV Hannover-Burgdorf), Sebastian Heymann (Frisch Auf Göppingen), Julian Köster (VfL Gummersbach)

Rückraum links/Mitte: Philipp Weber (SC Magdeburg)

Rückraum Mitte: Juri Knorr (Rhein-Neckar Löwen)

Rückraum rechts: Kai Häfner (TVB Stuttgart), Renars Uscins (TSV Hannover-Burgdorf)

Rückraum rechts/Rechtsaußen: Christoph Steinert (HC Erlangen)

Rechtsaußen: Timo Kastening (MT Melsungen)

Kreis: Justus Fischer (TSV Hannover-Burgdorf), Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt), Jannik Kohlbacher (Rhein-Neckar Löwen)