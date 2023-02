Rolfes warnt vor Emotionschaos in Monaco

Im Rückspiel bei der AS Monaco geht es für Bayer 04 nicht nur um den Einzug in das Achtelfinale der Europa League. Auch die Tumulte nach dem Abpfiff des Hinspiels, als sich beide Mannschaften und deren Betreuer in die Haare bekamen, schwingen vor der Partie am Donnerstag mit. Geschäftsführer Simon Rolfes warnt davor, emotional zu überdrehen.

Er gab eine Warnung raus: Leverkusens Geschäftsführer Simon Rolfes. imago images