Rolfes warnt vor Ecuador als neuem Chile

Auch wenn die deutsche Nationalelf ohne Leverkusener Profis in Katar antritt, ist Bayer 04 bei der WM mit vier Akteuren vertreten. Für einen davon sieht Geschäftsführer Simon Rolfes sehr gute Titelchancen.

Kurz haben sie in Leverkusen sogar auf einen fünften WM-Fahrer gehofft. Doch nach der verletzungsbedingten WM-Aus für Real-Stürmer und Gewinner des Ballon d’Or Karim Benzema verzichtete Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps darauf, einen Akteur nachzunominieren. So bleibt der WM-Traum von Moussa Diaby unerfüllt.

Mit Frankreich hätte dieser natürlich große Titelchancen gehabt. "Bei den Franzosen ist es ja unglaublich, welche Qualität sie vorne und auch in der Abwehr haben. Massenhaft Weltklasse-Spieler", schwärmt Simon Rolfes, der auch die Niederlande mit Bayer-Profi Jeremie Frimpong ("Holland hat auch eine gute Mannschaft") im erweiterten Favoritenkreis sieht. Ganz oben auf seiner Liste hat er allerdings andere Nationen. Und zwar zwei aus Südamerika.

"Wenn man die Brasilianer sieht, die haben eine super Mannschaft, vom Torhüter bis zu den Stürmern. Und Argentinien ist seit 36 Spielen ungeschlagen. Sie haben ihre Klasse auch im Finalissima (Argentinien schlug Italien im Duell des Europameisters mit dem Südamerikameister in London 3:0, Anm. d. Red.) gegen ein europäisches Team bewiesen. Sie sind ein unangenehmer Gegner", nennt der Ex-Profi seine beiden Favoriten, die er auch aufgrund des heißen Klimas im Vorteil sieht.

"Die Südamerikaner sind diese Temperaturen gewohnt"

Nicht umsonst gewann Brasilien die von großer Hitze geprägten Turniere in den USA sowie in Südkorea/Japan. Also prognostiziert Rolfes: "Die Südamerikaner sind diese Temperaturen gewohnt. Das kann auch eine Rolle spielen. Ich glaube, dass die Südamerikaner eine große Chance haben, dass eine ihrer Mannschaften den Titel gewinnt." Gelingt Argentinien der Triumph, hätte auch Bayer 04 in Mittelfeldspieler Exequiel Palacios einen dann amtierenden Weltmeister in seinen Reihen.

Und auch Ecuador mit Leverkusens Innenverteidiger Piero Hincapie traut Rolfes einiges zu. "Die Ecuadorianer haben viele gar nicht auf dem Schirm", warnt der 40-Jährige vor dem Eröffnungsspiel gegen Gastgeber Katar, "sie können weiter kommen als viele glauben. Lange war Chile die Nummer 3 in Südamerika, aber das ist jetzt Ecuador."

Zumindest den Einzug ins Achtelfinale traut Rolfes den Newcomern aus Südamerika zu: "Ich würde die Ecuadorianer nicht unterschätzen." Einzig den Iran mit Stürmer Sardar Azmoun ordnet Rolfes vom Leverkusener Quartett nur als "Außenseiter" ein.