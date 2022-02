Rolfes: "War alles perfekt? Mit Sicherheit nicht!"

Bayer 04 zeigte nach dem 2:3 in Mainz beim 3:0-Sieg gegen Arminia Bielefeld eine gute Reaktion. Sportdirektor Simon Rolfes war zufrieden, sieht aber auch Luft nach oben.

Für Rudi Völler war es ein entspannter Samstagnachmittag. Denn große Sorgen machte sich Leverkusens Geschäftsführer beim 3:0-Erfolg gegen Arminia Bielefeld nicht. "Schon nach fünf Minuten", erklärte Völler am Sonntag, "hatte ich ein gutes Gefühl. Das war ein souveräner Sieg."

Was nicht daran lag, dass die Werkself früh in Führung gegangen wäre. Denn trotz einiger guter Chancen in der Startphase, dauerte es eine halbe Stunde bis zum 1:0.

Dass Bayer fast ohne Anlauf zu Tormöglichkeiten kam, gefiel nicht nur Völler, sondern auch Sportdirektor Simon Rolfes, der nach seiner offenen Kritik nach der 2:3-Niederlage in Mainz ("Wir haben kein gutes Spiel gemacht. Es ist schwer, etwas Positives aus dieser Partie mitzunehmen") diesmal einverstanden war mit dem Auftritt der Bayer-Profis, auch wenn dieser sicherlich deutlich unter dem Optimum lag.

So erklärte Rolfes am Sonntag: "War alles perfekt? Mit Sicherheit nicht - aber es war trotzdem gut." Was der frühere Sechser meinte, waren die relativ vielen Ballverluste, die sich Bayer leistete. "Man hat gesehen, dass wir sehr schnell nach vorne durchgekommen sind. Diese schnellen Chancen haben dazu geführt, dass wir nach hinten nicht so kompakt standen", analysierte er.

Klarer Fortschritt trotz Nachlässigkeiten

Trotz dieser Nachlässigkeiten im Überschwang stellte er gegenüber dem Mainz-Spiel einen klaren Fortschritt im Gegenpressing fest: "Unser Spiel nach Ballverlusten war gut. Da haben wir oft - auch durch Paulinho - schnell den Ball zurückgewonnen." Gerade das Gegenpressing und das Erobern der zweiten Bälle hatte in Mainz nicht wie gewünscht funktioniert.

In diesen Bereichen steigerte sich Bayer klar. Und das, obwohl die Startelf auf fünf Positionen verändert worden war. Was sich perspektivisch für Bayer auszahlen soll, wie Völler hofft: "Der Trainer hat relativ viel umgestellt. Es war gut für die englischen Wochen, dass man sieht, dass man rotieren kann."

Tapsoba auf dem aufsteigenden Ast

Einige Akteure, die schon jetzt (wie Mittelstürmer Lucas Alario nach dem Ausfall von Torjäger Patrik Schick) oder bald (wie die Sechser Charles Aranguiz und Exequiel Palacios in den nächsten Partien im Drei-Tage-Rhythmus) gefragt sind, sammelten Einsatzzeit und Selbstvertrauen. "Das erhöht nochmal den Konkurrenzkampf", weiß Rolfes, der zudem beobachten konnte, wie sich Edmond Tapsoba in seinem dritten Einsatz nach dem Afrika-Cup seiner Bestform nähert.

Von Gerardo Seoane erhielt der Innenverteidiger, der im Sommer mit einem Syndesmoseriss lange ausgefallen war, Lob. "Er war sicherer im Passspiel, zweikampfstärker, bei Umschaltsituationen besser in der Abstimmung in der Viererkette", urteilte der Trainer.

Entscheidend für Seoane: Tapsoba arbeitete beharrlich für seinen Aufschwung. "Er hat extreme Bereitschaft gezeigt, Kritikfähigkeit in den Gesprächen und in den Analysen, war selbst bestrebt, sich zu verbessern und zu seiner Form zurückzukommen", hebt der Schweizer hervor. Allerdings sieht er den Burkiner noch nicht am Optimum. Seoane: "Er ist sich auch bewusst, dass er noch Potenzial hat, aber wir geben ihm die Zeit."