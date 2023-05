Rolfes umdribbelt das Thema Xhaka und möchte "Reizpunkte" setzen

Dass Bayer 04 Granit Xhaka vom FC Arsenal verpflichten möchte, ist Fakt. Doch Simon Rolfes wollte dies am Mittwoch nicht kommentieren. Allerdings bekräftigte der Leverkusener Geschäftsführer, dass der im Februar angekündigte Umbruch im Kader trotz des sportlichen Aufschwungs stattfinden wird.

Dass Simon Rolfes zum Leverkusener Bemühen um Granit Xhaka am Mittwoch beim Abschlusstraining vor dem Halbfinal-Hinspiel in der Europa League bei der AS Rom kein erhellendes Statement abgeben wollte, kam nun wirklich nicht überraschend.

Allerdings bemühte sich der Geschäftsführer das Thema zu umdribbeln. "Gerüchte gibt es immer. Einzelne Spieler werde ich nie kommentieren. Also kann ich dazu nichts sagen", wehrte der 41-Jähige die Fragen nach dem Schweizer Nationalspieler ab, der für höchstens 15 Millionen Euro im Sommer zu haben sein wird.

Rolfes klar: "Natürlich wird es einen Umbruch geben"

Konkret wies Rolfes hingegen Vermutungen zurück, dass der von ihm im Februar angekündigte Umbruch im Kader aufgrund des sportlichen Aufschwungs kleiner ausfallen könnte. "Der Umbruch ist unabhängig davon", betonte Rolfes, "natürlich wird es einen Umbruch geben, allein schon aufgrund von Vertragskonstellationen."

Diese werden dazu führen, dass Mittelfeldspieler Kerem Demirbay (Vertrag bis 2024) Bayer verlassen soll. Und auch die Personalie Exequiel Palacios ist offen. Endet das Arbeitspapier des argentinischen Sechsers doch im Sommer 2025. Und die interne Order für Spieler, deren Verträge nur noch zwei Jahre laufen, lautet: Verlängern oder verkaufen.

Verstärkung im defensiven Mittelfeld soll in jedem Fall kommen. Xhaka, würde das gewünschte Profil haargenau erfüllen. „Unsere Ambitionen werden auch nächstes Jahr nicht geringer sein. Wir werden im Sommer gute Sachen machen und eine gute Mannschaft haben. Wir werden versuchen, Reizpunkte in der Mannschaft zu setzen und den Konkurrenzkampf anzuheizen. An der

Sichtweise hat sich seit Februar nichts verändert“, sagt Rolfes. Mit dem Leader und Lautsprecher Xhaka würde Rolfes genau so einen Reizpunkt setzen.