Rolfes über Xabi Alonso: "Bin mir sicher, dass er bleibt"

Auch nach dem eindrucksvollen 3:0-Sieg gegen den Rekordmeister ließ sich Simon Rolfes trotz fünf Punkten Vorsprung nicht locken hinsichtlich der Titelfrage. Was die Zukunft von Trainer Xabi Alonso betrifft, zeigte sich der Leverkusener Geschäftsführer allerdings sehr offensiv.

Simon Rolfes war in seiner Karriere ein Sechser. Ein Mittelfeldspieler, der natürlich mit hohem Verantwortungsbewusstsein an die Defensive handeln musste, aber dennoch auch das eine oder andere Ausrufezeichen in der Offensive setzte.

In der Frage nach dem deutschen Meister erinnert sich der heute 42-Jährige bislang ausschließlich an seine Fähigkeiten in der taktischen Rückwärtsbewegung. Und so ließ sich der Leverkusener Geschäftsführer auch einen Tag nach der Machtdemonstration von Bayer beim 3:0-Sieg gegen den FC Bayern im Liga-Gipfel nicht zu irgendwelchen Kampfansagen gen München hinreißen.

"Die klare Ansage ist", sagte Rolfes im "Doppelpass" bei Sport 1, "dass wir das nächste Spiel gewinnen wollen. Das ist ein Teil des Erfolgsgeheimnisses." Vom Titel sprechen möchten sie in Leverkusen nicht, sondern sich diesen Schritt für Schritt erarbeiten. Zumindest das ließ Rolfes dann doch durchblicken: "Wir wollen natürlich das Maximale herausholen." Und das ist eben der Meistertitel.

Rolfes oder Reds?

So defensiv sich Rolfes in dieser Frage gab, so eindeutig äußerte er sich zu Zukunft von Trainer Xabi Alonso. Der Baske ist zwar noch bis 2026 an Bayer 04 gebunden, doch dass der 42-Jährige beim FC Liverpool als heißester Nachfolge-Kandidat von Jürgen Klopp gilt, der im Sommer an der Anfield Road aufhört, ist auch bekannt.

Bleibt Xabi Alonso bei Bayer? "Ja", erklärte Rolfes ohne Einschränkung, "da bin ich mir sicher.“ Natürlich kann man diese Aussage so werten, dass der Geschäftsführer zusätzliche Unruhe im Titelrennen vermeiden möchte. Doch Rolfes ist kein Manager, der solche Äußerungen im bester Konrad-Adenauer-Manier („Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern“) absondert.

Bayers Argumente für den Verbleib

Rolfes‘ Worte könnte man so auch als Ankündigung einordnen. Zumal der Manager seine Aussage handfest begründete. "Das eine ist der Vertrag", sagte Rolfes, das andere ist, wie wohl er sich fühlt, die Familie, er selbst. Dass er weiß, was er an dem Verein hat. Dass er weiß, dass er eine sehr gute Mannschaft hat und wir auch eine sehr gute Perspektive im nächsten Jahr haben werden.“

Die Kontinuität im Kader nach dem erfolgten Umbruch im Sommer 2023 sieht Rolfes dabei als großes Plus für den Klub. "Dass wir da von der Mannschaft so aufgestellt sind, dass es keinen Umbruch gibt, weil uns viele Spieler verlassen, sondern dass wir eine absolute Topmannschaft zur Verfügung haben", nennt der Manager als Schlüsselargument, das er wie die zuvor aufgezählten mit dem Basken offenbar bereits erörtert hat, "das sind alles Punkte, die neben Verträgen Trainer wie Xabi, aber auch Spieler, die Interesse von anderen Vereinen wecken, doch häufig bei uns halten."

Gelingt dies bei Xabi Alonso, wäre dies für Bayer 04 der nächste Meilenstein auf dem Weg, auf Dauer ein absoluter Spitzenklub und Titelkandidat zu werden.