Rolfes‘ Signal an Demirbay und Co.: "Das fände ich fragwürdig"

In Leverkusen steht in diesem Sommer ein großer Umbruch an, von dem Spieler aller Kategorien vom Leistungsträger bis zum Dauerreservisten betroffen sein werden. Geschäftsführer Simon Rolfes erklärt die Hintergründe und gibt den unzufriedenen Bayer-Profis ein eindeutiges Signal.

Simon Rolfes bastelt fleißig an der richtigen Mannschaft für die kommende Saison. IMAGO/Chai v.d. Laage