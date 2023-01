Rolfes rechnet nicht mit Aranguiz - plant aber mit ihm

Wegen Wadenproblemen bestritt Charles Aranguiz Mitte Oktober seinen bislang letzten Einsatz für Bayer 04. Sein Ausfall in Gladbach ist sicher. Dass er Leverkusen im Winter verlässt, hingegen nicht. Was sich auch auf Bayers Transferpläne auswirkt.

Die Frage nach der Rückkehr von Charles Aranguiz ins Leverkusener Mannschaftraining kann unter zwei Gesichtspunkten gestellt werden: Zum einen, wann diese und zum anderen, ob sie überhaupt erfolgen wird. Aufgrund wiederkehrender Probleme mit der Wade, in der er im Oktober einen Faserriss erlitten hatte und wegen erneut auftretender Beschwerden auch die erste Trainingsphase im Dezember komplett verpasst hat, muss der Chilene auch aktuell noch kürzertreten.

Nachdem er seine Reha zu großen Teilen in Südamerika absolvieren durfte, ist der 33-Jährige inzwischen nach Deutschland zurückgekehrt. Doch fit ist der Mittelfeldspieler noch lange nicht. "Er macht jetzt sein Programm hier", erklärte Geschäftsführer Simon Rolfes am Dienstag, "dann müssen wie sehen, wie schnell wir ihn wieder auf den Platz kriegen."

Aranguiz ist kein Thema für Gladbach

Dies wird nicht kurzfristig passieren. "Diese Woche wird das noch nicht der Fall sein, nächste Woche kann er vielleicht Teile des Mannschaftstrainings bestreiten", sagt Rolfes, "aber es reicht sicher noch nicht für das Spiel in Gladbach." Mit einem Einsatz des Nationalspielers beim Wiederauftakt am 22. Januar im Borussia-Park rechnet der Sport-Boss also nicht.

Dafür kalkuliert er aber derzeit ein, dass Aranguiz, dessen Vertrag im Sommer ausläuft und nicht verlängert wird, den Klub im Wintertransferfenster eher nicht verlassen wird. Und das, obwohl der Spieler bereits im Sommer nach Südamerika zurückkehren wollte und auch jetzt immer wieder Berichte über das Interesse diverser brasilianischer Klubs aufploppen.

Doch konkret und mit einer Anfrage oder gar einem Angebot untermauert ist dieses offenbar in keinem der Fälle. Es läge nichts vor, erklärt Rolfes, der Stand jetzt damit plant, dass der Stratege bis zum Saisonende in Leverkusen bleibt. "Charly hat Vertrag bis zum Sommer. Wir gehen davon aus, dass er ihn erfüllt", sagt der Geschäftsführer.

Kein weiterer Sechser, wenn Aranguiz bleibt

Bleibt es dabei, hätte sich auch die Verpflichtung eines von Trainer Xabi Alonso gewünschten echten Sechsers erledigt. Denn dass Bayer zu Aranguiz, Robert Andrich, Exequiel Palacios, Kerem Demirbay und Nadiem Amiri einen sechsten Kandidaten für eine mögliche Doppelsechs verpflichtet, wird intern ausgeschlossen.

Würde doch zum einen durch ein solches Überangebot der Betriebsfrieden in der Mannschaft aufgrund dann zu vieler unzufriedener Akteure bedroht. Und zum anderen gilt die Trennung von Großverdiener Aranguiz und damit die Entlastung des Gehaltetats als eine Voraussetzung für Bayer, um selbst auf dem Transfermarkt in Sachen Mittelfeldspieler aktiv zu werden.