Rolfes nach spätem Palacios-Tor: "Solche Siege sind die Besten"

Mit viel Mühe, aber daher umso größerer Freude am Ende, gelang Bayer Leverkusen ein Auftakt nach Maß nach der kurzen Winterpause.

"Solche Siege sind die besten. Top. Wir haben viele Chancen herausgespielt, wo das letzte bisschen gefehlt hat", meinte Simon Rolfes bei "Sky" nach der Partie. Besonders freute den Leverkusener Geschäftsführer am späten Erfolg seines Teams "der Glaube daran bis zuletzt, dass wir das Tor noch machen - auch bei den Bedingungen, denn der Platz war ja nicht der beste."

Überhaupt war Rolfes mit der Leistung seines durch den Afrika-Cup und der in diesem Zusammenhang passierten Verletzung von Torjäger Victor Boniface dezimierten Kaders sehr zufrieden: "Wir haben relativ schnell die Kontrolle über das Spiel bekommen. Es war das erste Spiel nach der Winterpause, da ist es normal, dass es ein paar Abstimmungsdinge gibt und nicht alles immer hundertprozentig gesessen hat. Aber insgesamt haben wir es sehr gut gemacht."

Rolfes erklärt die Personalien Wirtz und Tah

Ein wenig überraschend fehlten in der Startelf in Augsburg neben Jonathan Tah auch Jungstar Florian Wirtz, was Rolfes so erklärte: "Er hat ein bisschen Probleme unter der Woche gehabt." Aus diesem Grund wollte man bei der Werkself bei Wirtz "ein Risiko von 90 Minuten nicht eingehen". In der 62. Minute kam Wirtz schließlich für Adam Hlozek in die Partie. Es blieb letztlich der einzige Wechsel von Xabi Alonso an diesem Nachtmittag.

Tah, der in der laufenden Saison bereits vier Gelbe Karten auf seinem Konto ansammelte und im Topspiel gegen Leipzig so potenziell von einer Sperre betroffen hätte sein können, blieb bis zum Ende auf der Bank. Die Entscheidung dafür, ihn nicht aufzubieten, sei "eines des Trainers" gewesen, erklärte Rolfes. So könnte Robert Andrich in der Mitte der Dreierkette auch spielen und habe dies bereits früher "im Spielaufbau sehr gut gemacht". Tah sei dennoch weiterhin "ein sehr wichtiger Spieler" im Kader.

Emotionaler Hofmann: "Schon absolut geil"

Jonas Hofmann, der beim goldenen Treffer des Nachmittags aus Leverkusener Sicht durch Exequiel Palacios in der Nähe des Tores gestanden hatte, war derweil auch einige Minuten danach die Freude noch anzusehen: "Ich habe immer noch ein bisschen Herzklopfen, muss ich sagen", meinte der Nationalspieler. "Denn das sind schon Momente, in denen das Adrenalin hochschießt. Ich bin immer noch ein bisschen aufgewühlt. Das sind Glücksgefühle, die erlebt man selten, vielleicht mal daheim, ansonsten nur in so einem Moment", meinte Hofmann mit einem Grinsen.

Die Ekstase nach dem späten Siegtor ließ den 31-Jährigen auch ein wenig selbstironisch werden. "Auch wie wir danach zu den Fans gerannt sind. Da guckt man in andere Gesichter hinein. Und wenn man die Gesichter später selbst noch mal sieht, fasst sich wahrscheinlich jeder an den Kopf, was er da vielleicht für Grimassen gemacht hat", scherzte er, fügte angesichts der Bedeutung der zwei zusätzlich gewonnen Punkte indes strahlend an: "Das ist schon absolut geil."