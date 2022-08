Rolfes nach Rot für Hradecky: "Was willst du da an der Regel ändern?"

Dass Bayer 04 zum Saisonstart die Partie in Dortmund unglücklich 0:1 verlor, war bitter. Genauso bitter und kurios, wie der Platzverweis für Torhüter Lukas Hradecky. Doch Geschäftsführer Simon Rolfes plädiert für eine Beibehaltung der aktuellen Regelauslegung.

Ein langer Ball in den Schlussminuten. Lukas Hradecky rückt bis an die Strafraumgrenze vor und fängt die Kugel mit beiden Beinen im Sechzehner stehend mit den Händen knapp außerhalb vor dem heranstürmenden Dortmunder Marco Reus. Nach Eingreifen des VAR zückt Schiedsrichter Felix Brych die Rote Karte für Leverkusens Torhüter, weil dieser (vergleichbar mit einer Notbremse) per absichtlichem Handspiel eine Torchance verhindert hatte.

Den Regeln entsprechend. Da waren sich alle einig. Aber war es auch eine Entscheidung, die dem Spielgedanken gerecht wird? Hradecky jedenfalls, mit dem Brych ("Er tat mir fast ein bisschen leid") mitfühlte, stellte die Frage in den Raum, ob die Regel nicht modifiziert werden müsste. Hradeckys Argumentation: "Ich weiß nicht, ob ich eine Torchance verhindert habe. Sonst hätte ich anders agiert und der Dortmunder hätte nie eine Chance gehabt."

Rolfes: "Es war natürlich bitter, weil es so knapp war"

So sehr man mit Hradeckys Standpunkt mitfühlen kann, so schwierig wäre eine andere Interpretation oder gar eine Änderung der Regel, ohne eine neue Grauzone zu schaffen. Und so plädiert auch Simon Rolfes dafür, es bei der gültigen Regelung zu belassen. "Es war regelkonform entschieden. Es war natürlich bitter, weil es so knapp war. Aber es ist nun mal nicht wie beim Basketball, dass die Füße entscheidend sind. Wenn ein Torhüter vor der Torlinie steht, aber den Ball hinter der Linie fängt, ist es ja auch ein Tor", argumentiert Leverkusens Geschäftsführer und stellt die rhetorische Frage: "Was willst du da an der Regel ändern?"

Klar ist: Bayer wird vorerst auf Hradecky verzichten müssen. Es ist von einer Sperre für zwei Spiele auszugehen. Einen Ausfall von Robert Andrich befürchtete Rolfes am Sonntagvormittag, nachdem Dortmunds Donyell Malen dem Mittelfeldspieler bei einem unglücklichen Zusammenprall unmittelbar vor dem 0:1 in die rechte Hüfte gerasselt war. "Ich gehe davon aus, dass er einige Zeit ausfällt", rechnete Rolfes nicht mit einem Einsatz Andrichs am Samstag gegen Augsburg.

Doch die Untersuchungen brachten kurze Zeit später eine erste Entwarnung. Andrich habe einen Schlag auf die Muskulatur erlitten, aber keine strukturellen Verletzungen. Ein Einsatz gegen den FCA ist somit zumindest nicht definitiv ausgeschlossen.