Rolfes lobt Demirbay und fordert: "Da muss er weitermachen"

Beim 2:2 von Bayer 04 bei Hertha BSC ging Kerem Demirbay nicht nur als Torschütze voran. In Berlin zeigt der Techniker auch eine gesunde Aggressivität - und damit den richtigen Mix für Bayer in der Krise.

Mit seiner maßgenauen Flanke auf den Kopf von Patrik Schick legte er Bayers erste Großchance auf - und setzte damit das Signal, nach dem die Werkself nach einem starken Berliner Start über weite Strecken die Kontrolle im Olympiastadion übernahm.

Es war eine von vielen guten Szenen von Kerem Demirbay, der als einer von zwei Sechsern im 4-2-3-1 eine starke Partie ablieferte, äußerst präsent war, das Leverkusener Spiel ankurbelte und zudem mit einem feinen Freistoß die Führung der Gäste erzielte.

Kurzum: Es war ein Auftritt, wie man ihn sich bei Bayer, aber wie ihn auch Demirbay von sich selbst erwartet. Als Führungskraft, als spielbestimmender Akteur.

Lob von Rolfes

"Er war gut im Spiel. Das Tor ist die eine Sache, aber er hat es insgesamt gut gemacht, seine Flanken, seine Standards, er hat sich reingehauen und ist wie immer viel gelaufen", lobte Simon Rolfes den Mittelfeld-Strategen.

So möchte nicht nur der Geschäftsführer Sport den 2019 verpflichteten Leverkusener Rekordeinkauf sehen. Und das natürlich dauerhaft. "Da muss er weitermachen, auch mit dieser Aggressivität", fordert Rolfes.

Demirbay liefert in Berlin den Mix aus Spielkunst und Durchsetzungswille, aus Technik und Robustheit, der Bayer gerade in dieser brenzligen Situation benötigt. In Berlin bewirkte dieser in Kombination mit der Rückkehr zum 4-2-3-1 und einer wieder offensiveren Ausrichtung eine klare Leistungssteigerung gegenüber dem 0:1 in Brügge am Mittwoch in der Königsklasse.

Altbekannte Stärken

"Wir haben nochmal besser gespielt als gegen Freiburg", urteilt Rolfes mit Blick auf die unglückliche 2:3-Niederlage vor Wochenfrist, "wir hatten einige Chancen - und sie auch gut herausgespielt." Weil Bayer sich auf seine altbekannten Stärken besann. "Wir haben das gemacht, was uns ausmacht", stellt Demirbay fest, "mutig nach vorne gespielt."

Dem spielerischen Fortschritt müssen jetzt auch die guten Ergebnisse folgen. Denn die Lage ist für Bayer 04 als Tabellenvorletzter gefährlich. "Wir sind in einer schweren Situation. Wir stecken ganz tief drin", weiß Demirbay, "aber wir werden da rauskommen." Wenn Demirbay so wie in Berlin vorangeht, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit erheblich, dass seine Prognose eintritt.