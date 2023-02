Rolfes: Hincapie verlängert bei Bayer

Er kam 2021 als relativ unbekannter Spieler und wurde bei Bayer 04 schnell zur festen Größe. Unter Xabi Alonso ist Piero Hincapie in der Abwehrkette gesetzt - und hat seinen Vertrag vorzeitig bis 2027 verlängert.

Als Bayer 04 Leverkusen im August 2021 Piero Hincapie für eine Ablöse von 6,4 Millionen Euro von Talleres Cordoba aus Argentinien verpflichtete, war der heute 21-Jährige ein relativ unbeschriebenes Blatt. Doch in den eineinhalb Jahren in Leverkusen hat sich der ecuadorianische Nationalspieler zu einer heißen Aktie am Fußballmarkt entwickelt.

Nicht erst nach den ordentlichen Auftritten des Innenverteidigers bei der WM 2022 in Katar steht der Linksfuß bei diversen europäischen Topklubs auf der Liste. Bereits im Sommer meldete bereits Tottenham Hotspur Interesse an Hincapie an.

Abgang trotz Verlängerung möglich

Für den Sommer gilt der Abwehrspieler als Wechselkandidat. Daran ändert auch die für Bayer 04 positive Tatsache nichts, dass sein Arbeitspapier in Leverkusen ausgeweitet wurde. "Wir haben seinen Vertrag bis 2027 verlängert", erklärte Geschäftsführer Simon Rolfes am Sonntagmorgen bei "Bild-TV".

"Piero hat noch eine Entwicklung vor sich und wir sind jederzeit in einer starken Position", erklärt der 41-Jährige zu der Personalie im Speziellen und dem Leverkusener Ansatz allgemein, "deswegen versuchen wir, bei den jungen Spielern vorzeitig ein Jahr dranzuhängen. Um immer ein starkes Gerüst zu haben, auch wenn es in diesem Sommer einen Umbruch geben wird." Diesen hatte Rolfes bereits im großen kicker-Interview am Donnerstag angekündigt.

Ob das neue Arbeitspapier keine Ausstiegsklausel beinhaltet, beantwortete Rolfes erst mit Verzögerung mit einem Ja. "Meistens ist es besser ohne Ausstiegsklausel, manchmal ist es gar nicht verkehrt. Die Höhe ist entscheidend", erklärte er zuvor. Gut möglich, dass Rolfes, was eine solche Vertragsoption betrifft, ein bisschen geflunkert hat.