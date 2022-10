Rolfes fordert von Schick "Wille und Biss - das gilt aber auch für alle anderen"

Bei der 1:5-Niederlage in Frankfurt lieferte Bayer 04 eine indiskutable Leistung ab. Mittelstürmer Patrik Schick enttäuschte maßlos, wirkte fast abwesend. Geschäftsführer Simon Rolfes nimmt aber in erster Linie das Kollektiv in die Pflicht.

Es war ein bodenloser Auftritt. Vielleicht der schlechteste seit Bayers 0:3 bei Hertha BSC Berlin am 21. März 2021, nach dem Peter Bosz seinen Job als Werkself-Trainer verlor. Eine Leistung, die natürlich auch Simon Rolfes enttäuschte.

Der Geschäftsführer von Bayer 04 sprach am Sonntag von einem Aussetzer der ganzen Mannschaft. "Es war einfach schlecht. Wir haben im Kollektiv versagt. Von hinten bis vorne", so der Ex-Profi, der nun angesichts von Platz 16 in der Liga fordert: "Wir müssen die Situation annehmen."

Grundtugenden haben in Frankfurt gefehlt

Diese heißt Abstiegskampf, auch wenn Rolfes dieses Wort nicht in den Mund nimmt. Doch er gesteht ein: "Der einzige nächste Step ist es, sich da unten raus zu kämpfen. Das geht nicht wie gestern in Frankfurt, sondern mit den Grundtugenden des Fußballs - das ist die ganze Wahrheit."

Bislang ist der Werksklub aber den Beweis schuldig geblieben, dass er die dafür nötige Mentalität mitbringt. Allen voran Patrik Schick wirkte auf dem Platz wahlweise hilflos oder einfach nur noch teilnahmslos. Ein Aufbäumen des Torjägers a. D. war in seinen 79 Einsatzminuten in Frankfurt nicht zu erkennen. Schick ergab sich in sein Schicksal.

Rolfes möchte den tschechischen Nationalspieler nicht herauspicken, sondern erklärt: "Er muss Wille und Biss zeigen. Das gilt für ihn, aber auch für alle anderen." Diese Basics ließ Schick aber nicht erkennen.

Trainerwechsel-Effekt bereits verpufft

Unumstritten ist, dass Bayer nun eine Initialzündung benötigt. Dass die in Frankfurt tote Mannschaft, die diesen Begriff nicht verdiente, reanimiert werden muss. Der Push, den ein Trainerwechsel auch in dieser Hinsicht bringen soll, ist schon zehn Tage nach der Vorstellung von Xabi Alonso verpufft. Alarmierend.

Jetzt hat der Spanier aber eine komplette Trainingswoche, um neue Akzente zu setzen, die Spieler wachzurütteln. "Wir müssen die Trainingswoche nutzen", fordert Rolfes, "aus jedem Einzelnen, der beteiligt ist, muss ein Impuls kommen."

Ich werde auf jeden Fall ansprechen, wie die Situation ist. Simon Rolfes

Auch von ihm selbst. Klartext ist gefordert, nachdem Spieler wie Kerem Demirby und Robert Andrich die fehlende Einstellung im Abstiegskampf zurecht monierten. "Ich werde auf jeden Fall ansprechen, wie die Situation ist", kündigt Rolfes an, "aber auch wie der Weg ist, um da raus zu kommen."

In den Einheiten dürften vor allem über zweikampfintensive Formen im Mittelpunkt stehen, um die toxische Lethargie zu vertreiben. Technisch-taktische Elemente sind trotz der vorhandenen Mängel derzeit nicht Bayes Hauptproblem. Xabi Alonso muss nach seiner englischen Woche zum Einstand, die kaum Fortschritte, aber viele Enttäuschungen brachte, das Feuer bei seinen Spielern wieder entfachen.

"In den englischen Wochen geht das nur über sprechen", weiß Rolfes, "in einer normalen Trainingswoche kann man auch auf dem Platz andere Reize setzen." Um die Leidenschaft, die in Frankfurt komplett vermisst wurde, als grundsätzliches Element schon in jeder Einheit fest zu etablieren.