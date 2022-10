Rolfes bremst bei Wirtz

Seit dieser Woche trainiert Florian Wirtz nach seinem Kreuzbandriss wieder mit der Mannschaft. Doch Leverkusens Geschäftsführer Simon Rolfes gibt sich sehr zurückhaltend, was ein Comeback des Nationalspielers für Bayer 04 in diesem Jahr betrifft.

Im Training hat er noch keinen Zweikampf mit voller Intensität bestritten. Und dennoch hat Florian Wirtz nach seinem überstandenen Kreuzbandriss die Rolle des Heilbringers schon inne. Mit der torgefährlichen Kreativkraft soll die Leverkusener Krise enden. Schon vor seinem ersten Einsatz nach der schweren Verletzung, lastet eine große Erwartung auf den Schultern des 19-Jährigen.

Er wird gegen Brügge nicht spielen und auch nicht am Sonntag gegen Union. Simon Rolfes

Doch noch ist es nicht so weit. Und Simon Rolfes betrachtet das Thema Wirtz-Comeback in diesem Jahr sehr zurückhaltend. "Er wird gegen Brügge nicht spielen und auch nicht am Sonntag gegen Union", schließt Rolfes ein Comeback des Zehners gegen den Tabellenführer in der anstehenden Woche definitiv aus.

Und auch darüber hinaus tritt der Geschäftsführer Sport von Bayer 04 auf die Bremse, was das Wirtz-Comeback betrifft. Auch wenn Trainer Xabi Alonso am Freitag erklärt hatte, dass Wirtz "eher früher als später" sein Comeback feiern werde. "Wir sollten nicht damit rechnen, dass er in der Woche danach spielt", sagt Rolfes mit dem Blick auf die zwei abschließenden Bundesligapartien beim 1. FC Köln und gegen den VfB Stuttgart vor der WM-Pause ab Mitte November.

Wirtz wird nur noch in den Zweikämpfen geschont

Zwar trainiert Wirtz nach seinem Kreuzbandriss inzwischen wieder mit der Mannschaft und wird lediglich in den Zweikämpfen geschont, doch noch ist er laut Rolfes nicht bereit für einen Einsatz. "Florian muss noch ein paar Schritte machen", betont der Ex-Profi.

Dass Wirtz ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub in Köln am Mittwoch übernächster Woche sein Comeback feiern wird, ist nicht nur aus psychologischen Gründen so gut wie auszuschließen. Schließlich zog sich der deutsche Nationalspieler doch gegen den FC diese schwere Verletzung Mitte März zu, die die notwendige Operation nach sich gezogen hatte.

Stuttgart im Blick

So wird Wirtz bestenfalls im letzten Pflichtspiel der Werkself in diesem Kalenderjahr zuhause gegen den VfB Stuttgart wieder ins Aufgebot zurückkehren, um dann eventuell auch für einen Kurzeinsatz bereitzustehen.

Vorher könnte eine Nominierung für das Spieltagsaufgebot einzig aus motivationalen Gründen geschehen. Auf Florian Wirtz als vollwertige Kraft für den Bundesligisten werden Trainer Xabi Alonso und auch die Bayer-Fans noch bis in den Januar warten müssen.