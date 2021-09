Hamburgs Defensivspieler Maximilian Rohr fehlt wegen einer "komplexen Muskelverletzung" mehrere Wochen.

Dies gab der HSV unmittelbar vor dem brisanten Nordderby beim SV Werder bekannt. Die Verletzung hat sich der 26-Jährige in Mannschaftstraining zugezogen.

Am 4. Spieltag beim 2:2 gegen Darmstadt hatte Rohr das erste Mal in dieser Spielzeit in der Startelf von Trainer Tim Walter gestanden, ansonsten wurde er vom neuen Coach viermal eingewechselt.