Rohes Spiel: Wiesbaden zwei Spiele ohne Heußer

Der Mittelfeldspieler ging im Spiel gegen Erzgebirge Aue mit gestrecktem Bein in den Zweikampf und wurde dafür vom Platz gestellt. In den nächsten beiden Partien ist Robin Heußer zum Zuschauen gezwungen.

Das gab das Sportgericht des DFB am Montag bekannt. Heußer wird den Wiesbadenern damit sowohl am kommenden Samstag gegen den VfL Osnabrück (14 Uhr) als auch beim Gastspiel in Ingolstadt eine Woche später (27.8., 14 Uhr, beide LIVE! bei kicker) nicht zur Verfügung stehen. Der Verein hat dem Urteil zugestimmt, es ist somit rechtskräftig.

Heußer war am Sonntag in der 71. Minute beim Stand von 4:0 gegen den FC Erzgebirge Aue (5:1) eingewechselt worden. Keine Minute später ging er mit gestrecktem und hohem Bein in Gegenspieler Nkansah. Schiedsrichter Dr. Robert zog daraufhin die Rote Karte und stellte den 24-Jährigen vom Feld.