Rogon-Klage gegen den DFB: Nun ist der BGH gefragt

Die Spielerberatungsagentur Rogon und der DFB treffen im Februar vor dem Bundesgerichtshof erneut aufeinander. Es geht unter anderem um das Provisionsverbot für Minderjährigentransfers.

Der Streit zwischen Spielervermittlern und Verbänden wird auch den Bundesgerichtshof in Karlsruhe beschäftigen. Der BGH bestätigte auf kicker-Anfrage den 28. Februar 2023 als Verhandlungstermin in der Sache Rogon gegen den Deutschen Fußball-Bund.

Die Beratungsagentur aus Frankenthal hatte vor dem Landgericht Frankfurt/Main gegen das 2015 eingeführte Vermittlerreglement geklagt. Sowohl das LG als auch das Oberlandesgericht hatten dem DFB jedoch in wesentlichen Punkten recht gegeben.

Ein Verfahren als Teil einer größeren Auseinandersetzung

So bestätigte das OLG in seinem Urteil vom 30. November 2021 zentrale Aspekte: etwa die verpflichtende Bekanntgabe der Provisionen, das Verbot von Honoraren für die Vermittlung Minderjähriger, bereits bei der Hinvermittlung eines Profis avisierte Beteiligungen des Beraters an der Weitervermittlung und die Registrierungspflicht - Agenten müssen beim DFB unter anderem ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis hinterlegen. Lediglich in Sachen Unterwerfung unter die Verbandsgerichtsbarkeit obsiegte die Agentur von Roger Wittmann, der Stars wie Roberto Firmino, Marcel Sabitzer oder Julian Draxler vertritt.

Dieses eine Verfahren zwischen DFB und Rogon ist eingebettet in einen größeren Komplex, einer größeren Auseinandersetzung zwischen Verbänden und Vermittlern. Die FIFA versucht gerade, mit einer umstrittenen Reform des Vermittlerwesens wieder Herr des entfesselten Marktes zu werden. Dass der Fußball-Weltverband dabei auf Obergrenzen für die Provisionen zurückgreift, schmeckt den Agenten nicht wirklich.

Klagen die Vermittler gegen die FIFA?

Im Oktober trafen sich diverse Berater auf Einladung der Deutschen Fußballvermittler-Vereinigung DFVV in München und diskutierten über eine Klage gegen die FIFA-Reform. Die DFVV hat sich kürzlich zu dem Schweizer Verein The Football Forum (TFF) bekannt, einer Agentenvereinigung, die gegen die FIFA-Reform agiert. Rogon-Boss Wittmann, der sich auf dem undurchsichtigen brasilianischen Talentemarkt einen Namen gemacht hat, sitzt zudem im TFF-Vorstand.

Der BGH-Termin könnte auch Aufschluss darüber geben, wie erfolgreich eine Klage im Milliardenspiel Fußballvermittlung gegen die neuen Bestrebungen des Weltverbandes sein kann. Dem Vernehmen nach ist bei dem Treffen der Agenten in München eine Diskussion über die Finanzierung einer solchen entbrannt.

Die Vereine tragen zur Umgehung bei

Speziell während der Corona-Pandemie hatten Klub- und Verbandsfunktionäre gegen Berater und deren hohe Provisionen gewettert. Zur Wahrheit gehört aber auch: Die Vereine tragen seit Jahren Umgehungstatbestände nur allzu gerne mit im Rennen um die Stars. So ist etwa die eigentlich verbotene Weiterbeteiligung von Agenten an Transfers durch sogenannte Exklusivmandate in der Praxis längst Alltag, wie der kicker am Beispiel des Frankfurter Europa-League-Siegers Rafael Borre im August enthüllte.