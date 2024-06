Roglic übernimmt Dauphiné-Gesamtführung

Am Schlussanstieg muss der bisherige Gelb-Träger Evenepoel abreißen lassen. Bora-hansgrohe-Neuzugang Roglic gewinnt und übernimmt die Gesamtführung.

Primoz Roglic vom deutschen Rad-Rennstall Bora-hansgrohe hat die sechste Etappe beim Critérium du Dauphiné gewonnen und die Gesamtführung übernommen. Der Slowene überquerte am Freitag nach 174,1 Kilometern die Ziellinie mit drei Sekunden Vorsprung vor dem Italiener Giulio Ciccone und seinem Teamkollegen Alexander Vlasov.

Der bisherige Spitzenreiter Remco Evenepoel aus Belgien fiel am Schlussanstieg hinauf nach Le Collet d'Allevard zurück und hat nun 19 Sekunden Rückstand auf den neuen Spitzenreiter Roglic. Beide waren tags zuvor noch in einen Massensturz verwickelt gewesen.

Das achttägige Etappenrennen, das größtenteils in der Alpen-Region ausgetragen wird, gilt als klassische Generalprobe für die Tour de France. Der Höhepunkt des Radsport-Jahres beginnt am 29. Juni in Florenz.

6. Etappe: Hauterives - Le Collet d'Allevard (174,1 km)

1. Primoz Roglic (Slowenien/Bora-Hansgrohe) 4:19:59 Stunden, 2. Giulio Ciccone (Italien/Lidl-Trek) 0:03 Minuten zurück, 3. Alexander Wlassow (Bora-hansgrohe) 0:11, 4. Derek Gee (Kanada/Israel-Premier Tech) 0:13, 5. Matteo Jorgenson (USA/Visma-Lease a bike) 0:17, 6. Laurens De Plus (Belgien/Ineos Grenadiers) gleiche Zeit, ... 51. Georg Zimmermann (Augsburg/Intermarche-Wanty) 11:22, ... 54. Nils Politt (Köln/UAE Emirates) gleiche Zeit, ... 71. Juri Hollmann (Berlin/Alpecin-Deceuninck) 13:43, ... 76. Jason Osborne (Mainz/Alpecin-Deceuninck) gleiche Zeit, ... 88. Jonas Rutsch (Erbach/EF Education-Easy Post) 16:24, ... 94. Niklas Märkl (Queidersbach/dsm-firmenich PostNL) 19:11, 95. Nico Denz (Waldshut-Tiengen/Bora-hansgrohe) gleiche Zeit - nicht an den Start gegangen: Jasha Sütterlin (Freiburg/Bahrain Victorious)

Stand in der Gesamtwertung nach 6 von 8 Etappen:

1. Roglic 16:47:44 Stunden, 2. Remco Evenepoel (Belgien/Soudal Quick-Step) 0:19 Minuten zurück, 3. Jorgenson 0:58 4. Gee 1:01, 5. Wlassow 1:2, 6. Carlos Rodriguez (Spanien/Ineos Grenadiers) 1:40, ... 60. Politt 26:18, ... 66. Hollmann 28:41, ... 73. Zimmermann 30:39, ... 78. Osborne 32:00, ... 92. Rutsch 37:22, ... 103. Märkl 41:44, ... 126. Denz 51:31