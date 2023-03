Roglic sprintet zum Auftaktsieg in Katalonien

Nach seinem Gesamtsieg bei Tirreno-Adriatico hat der Slowene Primoz Roglic auch im Nordosten Spaniens seine starke Form bestätigt und die erste Etappe gewonnen.

Top-Favorit Primoz Roglic hat die erste Etappe der Katalonien-Rundfahrt gewonnen. Der Slowene vom niederländischen Team Jumbo-Visma siegte am Montag in einem packenden Bergauf-Sprint knapp vor seinem wohl schärften Konkurrenten im Kampf um den Gesamtsieg, Weltmeister Remco Evenepoel (Belgien/Soudal-Quick Step).

Nach 164,5 Kilometern rund um Sant Feliu de Guíxols nördlich von Barcelona feierte das deutsche Team Bora-hansgrohe durch den Niederländer Ide Schelling den dritten Platz. Die deutschen Fahrer spielten in der Entscheidung keine Rolle, als Bester erreichte Schellings Teamkollege Anton Palzer (Berchtesgaden) das Ziel auf Rang 86.

Überschattet wurde die Etappe von einem schweren Sturz bei hoher Geschwindigkeit wenige Kilometer vor dem Ziel. Dabei wurden mehrere Fahrer verletzt. Der Italiener Dario Cataldo lag mit einer stark blutenden Wunde auf dem Bürgersteig und musste per Krankenwagen abtransportiert werden.

Roglic und Evenepoel: Erstes Kräftemessen vor dem Giro

Die Rundfahrt gilt als wichtiger Formtest für den Giro d'Italia im Mai. Für Roglic, der bereits mit drei Etappenerfolgen und seinem Gesamtsieg bei Tirreno-Adriatico aufhorchen ließ, ist die Rundfahrt ebenso wie für Evenepoel eine Art Generalprobe: Bei der zweitgrößten Landesrundfahrt in Italien wird es ebenfalls zu dem Duell kommen.

Nach dem hügeligen Beginn am Montag geht es für die Fahrer bereits am Dienstag ins Gebirge, wo die erste Bergankunft wartet: Der zweite Abschnitt führt über 165,5 Kilometer von Mataró bis hinauf zur Skistation Vallter 2000 in den Pyrenäen. Nach sieben in diesem Jahr besonders anspruchsvollen Etappen geht das Rennen wie üblich am Sonntag in Barcelona zu Ende.

1. Etappe Sant Feliu de Guíxols/Spanien - Sant Feliu de Guíxols/Spanien (164,50 km):

1. Primoz Roglic (Slowenien) - Jumbo-Visma 3:48:17 Std.; 2. Remco Evenepoel (Belgien) - Soudal Quick-Step + 0 Sek.; 3. Ide Schelling (Niederlande) - Bora-hansgrohe; 4. Maxim Van Gils (Belgien) - Lotto Dstny; 5. Giulio Ciccone (Italien) - Trek - Segafredo; 6. Ethan Hayter (Großbritannien) - Ineos Grenadiers; 7. Dorian Godon (Frankreich) - AG2R Citroën Team; 8. Ilan Van Wilder (Belgien) - Soudal Quick-Step; 9. Milan Menten (Belgien) - Lotto Dstny; 10. Bryan Coquard (Frankreich) - Cofidis; ... 86. Anton Palzer (Ramsau bei Berchtesgaden) - Bora-hansgrohe + 47; 132. Michel Hessmann (Unna) - Jumbo-Visma + 2:57 Min.; 149. Rüdiger Selig (Berlin) - Lotto Dstny + 6:43; 165. Marco Brenner (Ansbach) - Team DSM + 11:45

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 1. Etappe:

1. Primoz Roglic (Slowenien) - Jumbo-Visma 3:48:07 Std.; 2. Remco Evenepoel (Belgien) - Soudal Quick-Step + 4 Sek.; 3. Ide Schelling (Niederlande) - Bora-hansgrohe + 6; 4. Maxim Van Gils (Belgien) - Lotto Dstny + 10; 5. Giulio Ciccone (Italien) - Trek - Segafredo; 6. Ethan Hayter (Großbritannien) - Ineos Grenadiers; 7. Dorian Godon (Frankreich) - AG2R Citroën Team; 8. Ilan Van Wilder (Belgien) - Soudal Quick-Step; 9. Milan Menten (Belgien) - Lotto Dstny; 10. Bryan Coquard (Frankreich) - Cofidis; ... 87. Anton Palzer (Ramsau bei Berchtesgaden) - Bora-hansgrohe + 57; 132. Michel Hessmann (Unna) - Jumbo-Visma + 3:07 Min.; 149. Rüdiger Selig (Berlin) - Lotto Dstny + 6:53; 165. Marco Brenner (Ansbach) - Team DSM + 11:55