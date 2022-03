Roglic schüttelt Verfolger ab und steht vor Gesamtsieg

Primoz Roglic hat die siebte und vorletzte Etappe bei Paris-Nizza gewonnen. Bei der Bergankunft am Col de Turini hatte der Gesamtführende die besten Beine und steht nun unmittelbar vor dem Gesamtsieg.

Primoz Roglic bejubelt seinen Etappensieg bei der Bergankunft am Col de Turini. IMAGO/Panoramic International

Top-Favorit Primoz Roglic steht dicht vor seinem ersten Gesamtsieg bei der Rad-Fernfahrt Paris-Nizza. Der Slowene vom Team Jumbo-Visma hatte am Samstag bei der anspruchsvollen siebten Etappe von Nizza zur Bergankunft am Col de Turini die besten Beine und holte sich aus einer fünfköpfigen Spitzengruppe den Sieg.

Roglic geht nun mit einem Vorsprung von 47 Sekunden auf den Briten Simon Yates (Team BikeExchange-Jayco) in das abschließende Teilstück am Sonntag. "Das war ein toller Tag. Es ist ein super Gefühl, wenn sich all die harte Arbeit bezahlt macht", sagte Roglic.

Die deutschen Fahrer hatten am Samstag nichts mit der Entscheidung zu tun,

Georg Zimmermann (Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux) kam 4:30 Minuten nach Roglic als 23. ins Ziel. Zimmermann ist auch der bestplatzierte Deutsche in der Gesamtwertung, dort belegt er Rang 28.

Titelverteidiger Maximilian Schachmann (Berlin/Bora-hansgrohe) war mit gesundheitlichen Problemen bereits vor der vierten Etappe ausgestiegen. Auch Simon Geschke (Berlin/Cofidis) und der Kölner Nils Politt (Bora-hansgrohe) konnten die Fernfahrt nicht beenden.

Am Sonntag geht es für das Feld bei der achten und letzten Etappe zum Abschluss 115,6 km rund um Nizza.

7. Etappe Nizza/Frankreich - Col de Turini/Frankreich (155,20 km), 12.3.2022:

1. Primoz Roglic (Slowenien) - Jumbo-Visma 4:02:47 Std.; 2. Daniel Felipe Martinez Poveda (Kolumbien) - Ineos Grenadiers + 0 Sek.; 3. Simon Yates (Großbritannien) - BikeExchange + 2; 4. Nairo Quintana (Kolumbien) - Team Arkea-Samsic + 9; 5. Joao Almeida (Portugal) - UAE Team Emirates + 11; 6. Brandon McNulty (USA) - UAE Team Emirates + 25; 7. Jack Haig (Australien) - Bahrain Victorious + 27; 8. Adam Yates (Großbritannien) - Ineos Grenadiers + 29; 9. Guillaume Martin (Frankreich) - Cofidis + 44; 10. Wouter Poels (Niederlande) - Bahrain Victorious + 56; ... 23. Georg Zimmermann (Neusäß) - Wanty-Gobert + 4:30 Min.; 49. Nico Denz (Waldshut-Tiengen) - Team DSM + 18:14; 50. John Degenkolb (Oberursel) - Team DSM

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 7. Etappe:

1. Primoz Roglic (Slowenien) - Jumbo-Visma 26:26:11 Std.; 2. Simon Yates (Großbritannien) - BikeExchange + 47 Sek.; 3. Daniel Felipe Martinez Poveda (Kolumbien) - Ineos Grenadiers + 1:00 Min.; 4. Adam Yates (Großbritannien) - Ineos Grenadiers + 1:50; 5. Nairo Quintana (Kolumbien) - Team Arkea-Samsic + 2:04; 6. Jack Haig (Australien) - Bahrain Victorious + 2:12; 7. Aleksander Wlasow (Russland) - Bora-hansgrohe + 2:22; 8. Pierre-Roger Latour (Frankreich) - Team

TotalEnergies + 2:56; 9. Jon Izagirre Insausti (Spanien) - Cofidis + 3:13; 10. Joao Almeida (Portugal) - UAE Team Emirates + 3:29; ... 28. Georg Zimmermann (Neusäß) - Wanty-Gobert + 19:59; 39. John Degenkolb (Oberursel) - Team DSM + 34:10; 92. Nico Denz (Waldshut-Tiengen) - Team DSM + 1:17:56 Std.