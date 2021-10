Roglic hängt bei Mailand-Turin alle ab

Olympiasieger Primoz Roglic hat beim großen Kräftemessen der Radstars die 102. Auflage des Klassikers Mailand-Turin gewonnen.

In Topform: Primoz Roglic überquerte am Mittwoch in Turin als Erster die Ziellinie. imago images/LaPresse

Der Slowene holte sich am Mittwoch nach 190 Kilometern den Sieg vor dem Briten Adam Yates und hängte dabei am Schlussanstieg zur Basilica di Superga hinauf auch seinen Landsmann, den viertplatzierten Tour-de-France-Champion Tadej Pogacar, und den französischen Weltmeister Julian Alaphilippe ab.



Für Vuelta-Sieger Roglic, der bei der Tour noch im Sturzpech war und aufgeben musste, war es bereits der 13. Saisonsieg. Keine Rolle spielten die deutschen Fahrer um den früheren Tour-Vierten Emanuel Buchmann.



Roglic, der am Samstag auch schon den Giro dell Emilia gewonnen hatte, ist damit auch der Topfavorit für die Lombardei-Rundfahrt als letztem Höhepunkt der Straßenrad-Saison am Samstag.

