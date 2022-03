Roglic gewinnt Paris-Nizza

Nach der unglücklichen Niederlage im Vorjahr hat Primoz Roglic zum ersten Mal die Radfernfahrt Paris-Nizza gewonnen.

Der 32 Jahre alte Slowene belegte auf der abschließenden Etappe rund um Nizza am Sonntag Platz drei. In der Gesamtwertung verwies Roglic den Briten Simon Yates mit einem Vorsprung von 29 Sekunden auf Platz zwei. Im Vorjahr war Roglic als Führender in die letzte Etappe gegangen, war jedoch gestürzt und musste den Gesamtsieg dem Berliner Maximilian Schachmann überlassen.

Die 115,6 Kilometer lange Schlussetappe durch die Hügel im Norden Nizzas gewann Yates. Der 29-Jährige hatte Roglic am Col d'Èze gut 19 Kilometer vor dem Ziel attackiert. Yates' maximaler Vorsprung betrug 26 Sekunden, Roglic schloss die Lücke allerdings in der Abfahrt vor allem durch die Arbeit von Edelhelfer Wout van Aert fast vollständig.

Radsport, 80. Fernfahrt Paris-Nizza, 8. (und letzte) Etappe in Nizza (115,6 km)

1. Simon Yates (Großbritannien/Team BikeExchange-Jayco) 2:52:59 Stunden, 2. Wout van Aert (Belgien/Jumbo-Visma), 3. Primoz Roglic (Slowenien/Jumbo-Visma) beide 0:09 Minuten zurück, 4. Brandon McNaulty (USA/UAE Emirates), 5. Sören Kragh Andersen (Team DSM), 6. Küng (Schweiz/Groupama-FDJ) alle 1:44, ... 24. Georg Zimmermann (Augsburg/Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux) 6:34, ... 54. John Degenkolb (Gera/DSM), 55. Nico Denz (Waldshut-Tiengen/DSM) beide 17:43

Endstand nach 8 Etappen

1. Roglic 29:19:15 Stunden, 2. Simon Yates 0:29 Minuten zurück, 3. Daniel Felipe Martinez (Kolumbien/Ineos Grenadiers) 2:37, 4. Adam Yates (Großbritannien/Ineos Grenadiers) 3:29, 5. Nairo Quintana (Kolumbien/Arkea Samsic) 3:43, 6. Jack Haig (Australien/Bahrain-Victorious) 3:51, ... 23. Zimmermann 26:28, ... 41. Degenkolb 51:48, ... 58. Denz 1:35:34 Stunden (SID)