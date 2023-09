Roglic gewinnt - Kuss behält das Rote Trikot

Sepp Kuss vom niederländischen Jumbo-Visma Team bleibt bei der diesjährigen Vuelta auch weiterhin im Roten Trikot. Beim Sieg von Primoz Roglic am Altu de L'Angliru verlor der US-Amerikaner zwar etwas Zeit auf Verfolger Jonas Vingegaard, rettete das Maillot Rojo aber ins Ziel.

Das Team Jumbo-Visma hat die 17. Etappe bei der Spanien-Rundfahrt einmal mehr für eine Machtdemonstration genutzt. Bei der Bergankunft am legendären Altu de L'Angliru gewann Primoz Roglic vor seinem zeitgleich ins Ziel kommenden Teamkollegen Jonas Vingegaard und Sepp Kuss, dem dritten Spitzenfahrer der niederländischen Mannschaft. Der US-Amerikaner Kuss rettete an seinem 29. Geburtstag einen Acht-Sekunden-Vorsprung im Gesamtklassement und bleibt Träger des Roten Trikots. Zweiter ist der zweimalige Tour-de-France-Gewinner Vingegaard aus Dänemark, Dritter der Slowene Roglic (+1,08 Minuten Rückstand).

In den finalen Anstieg der 124,5 km langen Etappe, der die Kategorie "Especial" (Ehrenkategorie) trägt, ging Vorjahressieger Remco Evenepoel als Solist noch mit einem Vorsprung von mehr als einer Minute auf seine Verfolger, doch dort wurde der amtierende Zeitfahr-Weltmeister schnell einkassiert. In einer Phase des gegenseitigen Belauerns der Klassementfahrer, setzte sich das Jumbo-Visma-Trio um Kuss, Vingegaard und Roglic ab, doch Kuss konnte das Tempo seiner Teamkollegen nicht mitgehen. Während der Gesamtdritte Roglic mit Vingegaard am Rad ohne größere Probleme ins Ziel rollte, quälte sich Kuss mit einem Rückstand von 19 Sekunden auf das Duo ins Ziel und komplettierte das Dreier-Podium für Jumbo-Visma.

Kurios: Schon auf dem 13. Teilstück hatte Jumbo-Visma durch Vingegaard, Kuss und Roglic das Podium ganz für sich. Einen Dreifach-Sieg bei einer Grand-Tour-Etappe hatte es zuvor letztmals bei der Vuelta 1991 durch das ebenfalls niederländische Team PDM gegeben.

Kuss darf weiter träumen

Kuss, eigentlich als Edelhelfer von Vingegaard und Roglic vorgesehen, darf trotz des auf acht Sekunden geschrumpften Vorsprungs vor dem Dänen weiter vom Gesamtsieg träumen. "Ich bin ohne Erwartungen hierhergekommen und wollte den Jungs wie immer nur helfen. Dann kam ich in dieses wunderschöne Trikot und entdeckte ein neues Maß an Selbstvertrauen", sagte der Kletterspezialist, der die Gesamtführung auf der zehnten Etappe übernommen hatte.

Die Entscheidung um den Gesamtsieg dürfte am Donnerstag bei der letzten Bergankunft der diesjährigen Vuelta fallen. Los geht es in Pola de Allande, das Ziel wartet nach 178,9 Kilometern auf dem Puerto de la Cruz de Linares. Dabei stehen drei Bergwertungen der ersten Kategorie auf dem Programm, die Entscheidung über den Tagessieg bringt ein acht Kilometer langer Schlussanstieg mit einer Steigung von im Schnitt 8,6 Prozent.

17. Etappe: Ribadesella - Altu de L'Angliru (124,5 km), 13.09.2023:

1. Primoz Roglic (Slowenien) - Jumbo-Visma 3:15:56 Std.; 2. Jonas Vingegaard Rasmussen (Dänemark) - Jumbo-Visma + 0 Sek.; 3. Sepp Kuss (USA) - Jumbo-Visma + 19; 4. Mikel Landa Meana (Spanien) - Bahrain Victorious; 5. Wouter Poels (Niederlande) - Bahrain Victorious + 44; 6. Joao Almeida (Portugal) - UAE Team Emirates + 58; 7. Cian Uijtdebroeks (Belgien) - Bora-hansgrohe + 1:20 Min.; 8. Santiago Buitrago Sanchez (Kolumbien) - Bahrain Victorious; 9. Juan Ayuso Pesquera (Spanien) - UAE Team Emirates + 1:42; 10. Enric Mas Nicolau (Spanien) - Movistar Team + 1:43

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 17. Etappe:

1. Sepp Kuss (USA) - Jumbo-Visma 60:34:21 Std.; 2. Jonas Vingegaard Rasmussen (Dänemark) - Jumbo-Visma + 8 Sek.; 3. Primoz Roglic (Slowenien) - Jumbo-Visma + 1:08 Min.; 4. Juan Ayuso Pesquera (Spanien) - UAE Team Emirates + 4:00; 5. Mikel Landa Meana (Spanien) - Bahrain Victorious + 4:16; 6. Enric Mas Nicolau (Spanien) - Movistar Team + 4:30; 7. Cian Uijtdebroeks (Belgien) - Bora-hansgrohe + 6:43; 8. Aleksander Wlasow (Russland) - Bora-hansgrohe + 7:38; 9. Joao Almeida (Portugal) - UAE Team Emirates + 9:26; 10. Santiago Buitrago Sanchez (Kolumbien) - Bahrain Victorious + 11:26