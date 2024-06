Roglic distanziert Evenepoel und steht vor dem Dauphiné-Gesamtsieg

Auch die siebte Dauphiné-Etappe ging an Primoz Roglic. Der Slowene vom deutschen Rennstall Bora-hansgrohe sicherte sich seinen zweiten Tagessieg und steht kurz vor dem Gesamtsieg.

Primoz Roglic steht kurz vor seinem zweiten Gesamtsieg beim Criterium du Daphiné. Der slowenische Radrennfahrer vom deutschen Rennstall Bora-hansgrohe baute auf der siebten Etappe des achttägigen Rennens seinen Vorsprung vor den Verfolgern deutlich aus und feierte seinen zweiten Tagessieg in Folge.

Auf den 155,3 Kilometern von Albertville nach Samoens verlor Roglics ärgster Verfolger, der Belgier Reco Evenepoel rund acht Kilometer vor dem Ziel den Anschluss an die Favoritengruppe, während Roglic - angetrieben von seinem Edelhelfer Aleksander Wlasow - davonfuhr. Beim finalen Bergsprint setzte sich der 34-jährige Slowene dann, ähnlich wie am Vortag, gegen seine Konkurrenten durch und rollte schlussendlich vor dem US-Amerikaner Matteo Jorgensen (Team Visma - Lease a Bike) und dem Italiener Giulio Ciccone (Lidl - Trek) über die Ziellinie.

Für Evenepoel, der als Gesamtzweiter in die Königsetappe gestartet war, verkam der Nachmittag hingegen zur Katastrophe. Insgesamt 1:46 Minuten betrug der Rückstand des ehemaligen Vuelta-Gewinners am Zielstrich auf Roglic. So sind auch die Verhältnisse vor der finalen Etappe bereits relativ eindeutig. Über eine Minute beträgt Roglics Vorsprung vor den letzten 160,6 Kilometern von Thones hinauf auf das Plateau des Glieres vor dem neuen Zweiten Jorgensen. Dahinter reihen sich der Kanadier Derek Gee (Israel - Premier Tech, + 1:13 Minuten), der am Samstag als Fünfter ins Ziel gekommen war, Wlasow (+ 1:56) und der Spanier Carlos Rodriguez Cano (Ineos Grenadiers, + 1:58) ein.

7. Etappe Albertville/Frankreich - Samoens/Frankreich (155,30 km)

1. Primoz Roglic (Slowenien/Bora-hansgrohe) 4:29:16 Std.; 2. Matteo Jorgenson (USA/Team Visma) + 0 Sek.; 3. Giulio Ciccone (Italien/Lidl-Trek) + 2; 4. Oier Lazkano Lopez (Spanien/Movistar Team); 5. Derek Gee (Kanada/Israel-Premier Tech); 6. Carlos Rodriguez Cano (Spanien/ Ineos Grenadiers) + 8; 7. Santiago Buitrago Sanchez (Kolumbien/Bahrain Victorious) + 14; 8. Laurens De Plus (Belgien/Ineos Grenadiers) 9. Aleksander Wlasow (Russland/Bora-hansgrohe) 10. Mikel Landa Meana (Spanien/Soudal Quick-Step) + 33; ... 40. Georg Zimmermann (Neusäß/Intermarché-Wanty) + 10:23 Min.; 48. Nils Politt (Hürth/UAE Team Emirates) + 12:19; 51. Jonas Rutsch (Erbach (Odenwald)/EF Education-EasyPost) + 14:47; 69. Jason Osborne (Mainz/Alpecin-Deceuninck) + 21:15; 71. Nico Denz (Waldshut-Tiengen/Bora-hansgrohe) + 23:46; 82. Juri Hollmann (Hürth/Alpecin-Deceuninck) + 26:26; 86. Niklas Märkl (Queidersbach/Team DSM - firmenich) + 27:02

Stand in der Gesamtwertung nach 7 von 8 Etappen:

1. Primoz Roglic (Slowenien/Bora-hansgrohe) 21:16:50 Std.; 2. Matteo Jorgenson (USA/Team Visma )+ 1:02 Min.; 3. Derek Gee (Kanada/Israel-Premier Tech) + 1:13; 4. Aleksander Wlasow (Russland/Bora-hansgrohe) + 1:56; 5. Carlos Rodriguez Cano (Spanien/Ineos Grenadiers) + 1:58; 6. Remco Evenepoel (Belgien/Soudal Quick-Step) ... 48. Nils Politt (Hürth/UAE Team Emirates) + 38:47; 52. Georg Zimmermann (Neusäß/Intermarché-Wanty) + 41:12; 66. Jonas Rutsch (Erbach (Odenwald)/EF Education-EasyPost) + 52:19; 68. Jason Osborne (Mainz/Alpecin-Deceuninck) + 53:25; 69. Juri Hollmann (Hürth/Alpecin-Deceuninck) + 55:17; 93. Niklas Märkl (Queidersbach/Team DSM - firmenich) + 1:08:56 Std.; 104. Nico Denz (Waldshut-Tiengen/Bora-hansgrohe) + 1:15:27